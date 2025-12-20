Авиация РФ бомбила Изюм в Харьковской области — двое людей погибли

Россия днем 20 декабря нанесла удары КАБами по Изюму в Харьковской области. Есть жертвы российской атаки.
Главные тезисы
- 20 декабря Российская авиация совершила удары по Изюму в Харьковской области, что привело к гибели двух людей и ранению еще одной женщины.
- Медицинская помощь уже оказывается пострадавшим от авиационной атаки, на месте происшествия работают спасатели и медики.
- Частный дом и жилой дом были повреждены в результате бомбардировки, жители города остались без крова и спасения.
Россия бомбила Изюм: есть жертвы
По предварительной информации, один человек получил ранения. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
В результате попаданий повреждены частный дом и жилая многоэтажка.
На месте удара работают подразделения ГСЧС и медики.
