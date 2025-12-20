Авиация РФ бомбила Изюм в Харьковской области — двое людей погибли
Авиация РФ бомбила Изюм в Харьковской области — двое людей погибли

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
авиабомба
Россия днем 20 декабря нанесла удары КАБами по Изюму в Харьковской области. Есть жертвы российской атаки.

Главные тезисы

  • 20 декабря Российская авиация совершила удары по Изюму в Харьковской области, что привело к гибели двух людей и ранению еще одной женщины.
  • Медицинская помощь уже оказывается пострадавшим от авиационной атаки, на месте происшествия работают спасатели и медики.
  • Частный дом и жилой дом были повреждены в результате бомбардировки, жители города остались без крова и спасения.

Россия бомбила Изюм: есть жертвы

По предварительной информации, один человек получил ранения. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Также, к сожалению, один человек погиб.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

В результате попаданий повреждены частный дом и жилая многоэтажка.

На месте удара работают подразделения ГСЧС и медики.

Позже стало известно, что на Изюм россияне сбросили 4 КАБа, а число погибших от удара увеличилось до двух человек.

