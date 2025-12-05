Российский дрон атаковал грузовик в Изюме на Харьковщине — два человека погибли
Российский дрон атаковал грузовик в Изюме на Харьковщине — два человека погибли

Полиция Харьковской области
грузовик
В Изюме на Харьковщине 5 декабря в результате удара беспилотника по грузовику погибли двое мужчин.

Россия убила двух человек в Харьковской области

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

5 декабря в городе Изюм при перегрузке дров из автомобиля ЗИЛ в тягач по транспортному средству попал ударный беспилотник. В результате атаки БпЛА в кабину грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, находившиеся рядом с автомобилем.

На месте удара загорелся пожар, добавили в полиции.

Сведения о гибели людей внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

