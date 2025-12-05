Российский дрон атаковал грузовик в Изюме на Харьковщине — два человека погибли

В Изюме на Харьковщине 5 декабря в результате удара беспилотника по грузовику погибли двое мужчин.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал грузовик в Изюме на Харьковщине, унесший жизни двух человек.
- Пожар в кабине грузовика вспыхнул из-за удара беспилотника, находившегося рядом.
- Событие рассматривается как возможное военное преступление по законодательству Украины.
Россия убила двух человек в Харьковской области
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.
5 декабря в городе Изюм при перегрузке дров из автомобиля ЗИЛ в тягач по транспортному средству попал ударный беспилотник. В результате атаки БпЛА в кабину грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, находившиеся рядом с автомобилем.
На месте удара загорелся пожар, добавили в полиции.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-