Российский дрон атаковал грузовик в Изюме на Харьковщине — два человека погибли

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

5 декабря в городе Изюм при перегрузке дров из автомобиля ЗИЛ в тягач по транспортному средству попал ударный беспилотник. В результате атаки БпЛА в кабину грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, находившиеся рядом с автомобилем.