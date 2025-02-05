Ракетный удар РФ по Изюму — количество погибших возросло

Число погибших из-за российского ракетного удара по административному зданию в Изюме на Харьковщине 4 февраля увеличилось до 6. В больнице скончался пострадавший мужчина.

В Изюме погибли 6 гражданских в результате атаки РФ

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В больнице скончался 61-летний мужчина, который после вражеской атаки был госпитализирован в тяжелом состоянии. Поделиться

Отмечается, что число погибших в результате удара выросло до шести человек. Еще 56 человек, в том числе трое детей, получили ранения или получили острую стрессовую реакцию.

По предварительным данным, баллистическая ракета "Искандер-М", попавшая 4 февраля в центр Изюма, была запущена с военного полигона в Ростовской области РФ.

Изюм после атаки РФ

Правоохранители устанавливают лиц из высшего военно-политического руководства, отдавших приказ о ракетном ударе, а также непосредственных исполнителей этого преступления. Следственные действия продолжаются.