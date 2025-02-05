Ракетный удар РФ по Изюму — количество погибших возросло

Число погибших из-за российского ракетного удара по административному зданию в Изюме на Харьковщине 4 февраля увеличилось до 6. В больнице скончался пострадавший мужчина.
Главные тезисы
- Число погибших в результате ракетного удара по Изюму увеличилось до 6 человек, включая беременную девушку.
- Еще 56 человек, среди которых трое детей, получили ранения или испытали стрессовую реакцию в результате атаки РФ.
- Начальник Харьковской ОВА сообщил о кончине 61-летнего мужчины, пострадавшего от ракетного удара.
- Ракета, атаковавшая Изюм, была запущена с военного полигона в Ростовской области, вызвав возмущение и вызвав причину смертей и ранений гражданских.
В Изюме погибли 6 гражданских в результате атаки РФ
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Отмечается, что число погибших в результате удара выросло до шести человек. Еще 56 человек, в том числе трое детей, получили ранения или получили острую стрессовую реакцию.
По предварительным данным, баллистическая ракета "Искандер-М", попавшая 4 февраля в центр Изюма, была запущена с военного полигона в Ростовской области РФ.
Правоохранители устанавливают лиц из высшего военно-политического руководства, отдавших приказ о ракетном ударе, а также непосредственных исполнителей этого преступления. Следственные действия продолжаются.
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