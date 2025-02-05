Ракетный удар РФ по Изюму — количество погибших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Изюму — количество погибших возросло

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Изюм
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Число погибших из-за российского ракетного удара по административному зданию в Изюме на Харьковщине 4 февраля увеличилось до 6. В больнице скончался пострадавший мужчина.

Главные тезисы

  • Число погибших в результате ракетного удара по Изюму увеличилось до 6 человек, включая беременную девушку.
  • Еще 56 человек, среди которых трое детей, получили ранения или испытали стрессовую реакцию в результате атаки РФ.
  • Начальник Харьковской ОВА сообщил о кончине 61-летнего мужчины, пострадавшего от ракетного удара.
  • Ракета, атаковавшая Изюм, была запущена с военного полигона в Ростовской области, вызвав возмущение и вызвав причину смертей и ранений гражданских.

В Изюме погибли 6 гражданских в результате атаки РФ

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В больнице скончался 61-летний мужчина, который после вражеской атаки был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отмечается, что число погибших в результате удара выросло до шести человек. Еще 56 человек, в том числе трое детей, получили ранения или получили острую стрессовую реакцию.

По предварительным данным, баллистическая ракета "Искандер-М", попавшая 4 февраля в центр Изюма, была запущена с военного полигона в Ростовской области РФ.

Изюм после атаки РФ

Правоохранители устанавливают лиц из высшего военно-политического руководства, отдавших приказ о ракетном ударе, а также непосредственных исполнителей этого преступления. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что 4 февраля российские войска обстреляли административное здание в Изюме Харьковской области. По состоянию на вечер было известно о 5 погибших, среди них беременная 19-летняя девушка, еще 55 человек, в том числе трое детей, получили ранения.

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