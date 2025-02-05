Ракетний удар РФ по Ізюму — кількість загиблих зросла
Категорія
Україна
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Ракетний удар РФ по Ізюму — кількість загиблих зросла

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ізюм

Кількість загиблих через російський ракетний удар по адміністративній будівлі в Ізюмі на Харківщині 4 лютого збільшилася до 6. У лікарні помер постраждалий чоловік.

Головні тези:

  • Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Ізюму зросла до 6 осіб, серед них була вагітна дівчина.
  • Ще 56 людей, зокрема троє дітей, отримали поранення або відчули стресову реакцію внаслідок атаки РФ.
  • Розслідування триває, поліція встановлює осіб із вищого військового керівництва, які прийняли рішення про ракетний удар.
  • Ракета була запущена з військового полігону в Ростовській області Росії. Провокація російських військ стала причиною смертей і поранень цивільних в Ізюмі.

В Ізюмі загинуло 6 цивільних внаслідок атаки РФ

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У лікарні помер 61-річний чоловік, який після ворожої атаки був госпіталізований у важкому стані.

Зазначається, що кількість загиблих внаслідок удару зросла до шести осіб. Ще 56 людей, зокрема троє дітей, отримали поранення або зазнали гострої стресової реакції.

За попередніми даними, балістична ракета "Іскандер-М", яка 4 лютого влучила в центр Ізюма, була запущена з військового полігону в Ростовській області РФ.

Ізюм після атаки РФ

Правоохоронці встановлюють осіб із вищого військово-політичного керівництва, які віддали наказ про ракетний удар, а також безпосередніх виконавців цього злочину. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що 4 лютого російські війська обстріляли адміністративну будівлю в Ізюмі на Харківщині. Станом на вечір було відомо про 5 загиблих, серед них вагітна 19-річна дівчина, ще 55 людей, зокрема троє дітей, зазнали поранень.

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