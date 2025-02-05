Ракетний удар РФ по Ізюму — кількість загиблих зросла

Кількість загиблих через російський ракетний удар по адміністративній будівлі в Ізюмі на Харківщині 4 лютого збільшилася до 6. У лікарні помер постраждалий чоловік.

В Ізюмі загинуло 6 цивільних внаслідок атаки РФ

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У лікарні помер 61-річний чоловік, який після ворожої атаки був госпіталізований у важкому стані. Поширити

Зазначається, що кількість загиблих внаслідок удару зросла до шести осіб. Ще 56 людей, зокрема троє дітей, отримали поранення або зазнали гострої стресової реакції.

За попередніми даними, балістична ракета "Іскандер-М", яка 4 лютого влучила в центр Ізюма, була запущена з військового полігону в Ростовській області РФ.

Ізюм після атаки РФ

Правоохоронці встановлюють осіб із вищого військово-політичного керівництва, які віддали наказ про ракетний удар, а також безпосередніх виконавців цього злочину. Слідчі дії тривають.