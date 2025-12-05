Російський дрон атакував вантажівку в Ізюмі на Харківщині — двоє людей загинули

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Харківській області.

5 грудня у місті Ізюм під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач, по транспортному засобу влучив ударний безпілотник. Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем.