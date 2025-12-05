Російський дрон атакував вантажівку в Ізюмі на Харківщині — двоє людей загинули

В Ізюмі на Харківщині 5 грудня внаслідок удару безпілотника по вантажівці загинули двоє чоловіків.
Головні тези:
- Російський дрон атакував вантажівку в Ізюмі на Харківщині, залишивши двох людей загиблими.
- Пожежа в кабіні вантажівки спалахнула внаслідок удару безпілотника, що перебував неподалік.
- Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань як можливий воєнний злочин за законодавством України.
Росія вбила двох людей на Харківщині
Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Харківській області.
5 грудня у місті Ізюм під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач, по транспортному засобу влучив ударний безпілотник. Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем.
На місці удару зайнялася пожежа, додали у поліції.
