Російський дрон скинув вибухівку на цивільних під Ізюмом — троє людей загинули

Вранці 13 листопада у Харківській області російський дрон атакував мирних мешканців, які їхали по пенсію та гуманітарну допомогу. Троє людей загинули, один — поранений.
Головні тези:
- Російський дрон здійснив напад на цивільних під Ізюмом, загинули троє людей, один поранений.
- Правоохоронці проводять розслідування щодо цієї трагедії та збирають докази воєнного злочину.
- Атака російського дрона на мирних мешканців є порушенням законів війни та звичаїв.
Росіяни дроном вбили трьох цивільних українців під Ізюмом
Як розповіли у прокуратурі, сьогодні зранку група людей вирушила на трьох саморобних мотоблоках до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу.
Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району один із мотоблоків вразив російський FPV-дрон.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини чергової атаки російських військових проти цивільного населення та збирають докази воєнного злочину.
За цим фактом прокурори Харківської області розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-