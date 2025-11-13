Російський дрон скинув вибухівку на цивільних під Ізюмом — троє людей загинули
Російський дрон скинув вибухівку на цивільних під Ізюмом — троє людей загинули

Харківська обласна прокуратура
дрон
Read in English

Вранці 13 листопада у Харківській області російський дрон атакував мирних мешканців, які їхали по пенсію та гуманітарну допомогу. Троє людей загинули, один — поранений.

Головні тези:

  • Російський дрон здійснив напад на цивільних під Ізюмом, загинули троє людей, один поранений.
  • Правоохоронці проводять розслідування щодо цієї трагедії та збирають докази воєнного злочину.
  • Атака російського дрона на мирних мешканців є порушенням законів війни та звичаїв.

Росіяни дроном вбили трьох цивільних українців під Ізюмом

Як розповіли у прокуратурі, сьогодні зранку група людей вирушила на трьох саморобних мотоблоках до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу.

Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району один із мотоблоків вразив російський FPV-дрон.

На місці загинули дві жінки, ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Одна людина отримала поранення.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини чергової атаки російських військових проти цивільного населення та збирають докази воєнного злочину.

За цим фактом прокурори Харківської області розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей).

