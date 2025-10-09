Окупанти дроном поцілили по авто комунальників у Херсоні — є загиблий та поранені
Окупанти дроном поцілили по авто комунальників у Херсоні — є загиблий та поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
дрон
Read in English

9 жовтня росіяни атакували автівку комунальників у Корабельному районі Херсона: один з працівників загинув, троє отримали важкі поранення.

Головні тези:

  • Російські окупанти дроном атакували авто комунальників у Херсоні, забравши життя одного працівника та поранивши трьох інших.
  • Постраждалі були доставлені до лікарні у критичному стані з важкими пораненнями.
  • Медичний персонал усіма силами намагається врятувати життя пораненим комунальникам.

Російські окупанти атакували авто комунальників у Херсоні: є загиблий

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Орієнтовно о 14:30 росіяни атакували з дрона автівку комунальників у Корабельному районі Херсона.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Наальник Херсонської ОВА

Як зазначається, внаслідок ворожого удару на місці загинув працівник одного із комунальних підприємств, який перебував за кермом.

Ще троє його колег, яким 44, 49 та 48 років, дістали контузії, уламкові поранення, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Усіх постраждалих доставили до лікарні у тяжкому стані. У ці хвилини медики продовжують боротися за їхні життя.

Як інформує Херсонська МВА, під обстріл у Корабельному районі Херсона близько 14:30 потрапили працівники водоканалу. На момент атаки вони перебували в автівці.

Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний водій комунального підприємства.

