Окупанти дроном поцілили по авто комунальників у Херсоні — є загиблий та поранені

9 жовтня росіяни атакували автівку комунальників у Корабельному районі Херсона: один з працівників загинув, троє отримали важкі поранення.

Російські окупанти атакували авто комунальників у Херсоні: є загиблий

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Орієнтовно о 14:30 росіяни атакували з дрона автівку комунальників у Корабельному районі Херсона. Олександр Прокудін Наальник Херсонської ОВА

Як зазначається, внаслідок ворожого удару на місці загинув працівник одного із комунальних підприємств, який перебував за кермом.

Ще троє його колег, яким 44, 49 та 48 років, дістали контузії, уламкові поранення, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Усіх постраждалих доставили до лікарні у тяжкому стані. У ці хвилини медики продовжують боротися за їхні життя.

Як інформує Херсонська МВА, під обстріл у Корабельному районі Херсона близько 14:30 потрапили працівники водоканалу. На момент атаки вони перебували в автівці.