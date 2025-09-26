Росія масовано обстріляла з артилерії Херсон — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано обстріляла з артилерії Херсон — кількість постраждалих зросла

Херсонська МВА
Херсон

До шести зросла кількість поранених унаслідок ранкового артобстрілу Центрального району Херсона — до лікарів звернувся 34-річний чоловік.

Головні тези:

  • Росія масовано обстріляла з артилерії Херсон, що призвело до збільшення кількості постраждалих.
  • Унаслідок ранкового артобстрілу Центрального району Херсона поранено шість містян, зокрема 34-річного чоловіка.
  • Під ворожий артудар також потрапила маршрутка у середмісті Херсона, що призвело до травмування трьох людей.

Артобстріл Херсона: поранено 6 містян

Про це повідомляє Херсонська МВА.

34-річний херсонець звернувся до лікарів.

Як зазначається, близько 10.00 чоловік отримав контузію і вибухову травму внаслідок обстрілу ворогом Центрального району.

Потерпілому надали необхідну медичну допомогу. Далі він лікуватиметься амбулаторно.

Раніше було відомо про 5 поранених через артилерійський обстріл близько 10 ранку Центрального району Херсона.

Також у середмісті Херсона зранку під ворожий артудар близько 8.30 потрапила маршрутка, внаслідок обстрілу — троє постраждалих.

Влада закликає містян не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія бомбила Інгулець на Херсонщині — загинула жінка, є поранені
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
КАБ
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чатують на жертву. Росія обстрілює Херсон касетними боєприпасами виробництва КНДР
касетка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія скинула на Херсон одразу 15 авіабомб
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росія щоденно тероризує Херсон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?