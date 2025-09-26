Росія масовано обстріляла з артилерії Херсон — кількість постраждалих зросла

До шести зросла кількість поранених унаслідок ранкового артобстрілу Центрального району Херсона — до лікарів звернувся 34-річний чоловік.
Головні тези:
- Росія масовано обстріляла з артилерії Херсон, що призвело до збільшення кількості постраждалих.
- Унаслідок ранкового артобстрілу Центрального району Херсона поранено шість містян, зокрема 34-річного чоловіка.
- Під ворожий артудар також потрапила маршрутка у середмісті Херсона, що призвело до травмування трьох людей.
Артобстріл Херсона: поранено 6 містян
Про це повідомляє Херсонська МВА.
34-річний херсонець звернувся до лікарів.
Як зазначається, близько 10.00 чоловік отримав контузію і вибухову травму внаслідок обстрілу ворогом Центрального району.
Раніше було відомо про 5 поранених через артилерійський обстріл близько 10 ранку Центрального району Херсона.
Також у середмісті Херсона зранку під ворожий артудар близько 8.30 потрапила маршрутка, внаслідок обстрілу — троє постраждалих.
Влада закликає містян не виходити на вулицю без нагальної потреби.
