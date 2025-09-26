Росія масовано обстріляла з артилерії Херсон — кількість постраждалих зросла

До шести зросла кількість поранених унаслідок ранкового артобстрілу Центрального району Херсона — до лікарів звернувся 34-річний чоловік.

Артобстріл Херсона: поранено 6 містян

Про це повідомляє Херсонська МВА.

34-річний херсонець звернувся до лікарів.

Як зазначається, близько 10.00 чоловік отримав контузію і вибухову травму внаслідок обстрілу ворогом Центрального району.

Потерпілому надали необхідну медичну допомогу. Далі він лікуватиметься амбулаторно. Поширити

Раніше було відомо про 5 поранених через артилерійський обстріл близько 10 ранку Центрального району Херсона.

Також у середмісті Херсона зранку під ворожий артудар близько 8.30 потрапила маршрутка, внаслідок обстрілу — троє постраждалих.

Влада закликає містян не виходити на вулицю без нагальної потреби.