Россия массированно обстреляла из артиллерии Херсон — количество пострадавших выросло

До шести возросло количество раненых в результате утреннего артобстрела Центрального района Херсона — к врачам обратился 34-летний мужчина.
Главные тезисы
- Российская артиллерия массированно обстреляла Херсон, увеличив число пострадавших.
- Шестеро горожан, включая 34-летнего мужчину, получили ранения в результате утреннего артобстрела.
- Маршрутка в центре города также пострадала от вражеского артудара, что привело к травмированию трех человек.
Артобстрел Херсона: ранены 6 горожан
Об этом сообщает Херсонская МВА.
34-летний херсонец обратился к врачам.
Как отмечается, около 10.00 человек получил контузию и взрывную травму в результате обстрела врагом Центрального района.
Ранее было известно о 5 раненых из-за артиллерийских обстрелов около 10 утра Центрального района Херсона.
Также в центре Херсона утром во вражеский артудар около 8.30 попала маршрутка, в результате обстрела — трое пострадавших.
Власти призывают горожан не выходить на улицу без необходимости.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-