Россия массированно обстреляла из артиллерии Херсон — количество пострадавших выросло
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно обстреляла из артиллерии Херсон — количество пострадавших выросло

Херсонская ГВА
Херсон
Читати українською

До шести возросло количество раненых в результате утреннего артобстрела Центрального района Херсона — к врачам обратился 34-летний мужчина.

Главные тезисы

  • Российская артиллерия массированно обстреляла Херсон, увеличив число пострадавших.
  • Шестеро горожан, включая 34-летнего мужчину, получили ранения в результате утреннего артобстрела.
  • Маршрутка в центре города также пострадала от вражеского артудара, что привело к травмированию трех человек.

Артобстрел Херсона: ранены 6 горожан

Об этом сообщает Херсонская МВА.

34-летний херсонец обратился к врачам.

Как отмечается, около 10.00 человек получил контузию и взрывную травму в результате обстрела врагом Центрального района.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Дальше он будет лечиться амбулаторно.

Ранее было известно о 5 раненых из-за артиллерийских обстрелов около 10 утра Центрального района Херсона.

Также в центре Херсона утром во вражеский артудар около 8.30 попала маршрутка, в результате обстрела — трое пострадавших.

Власти призывают горожан не выходить на улицу без необходимости.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия бомбила Ингулец на Херсонщине — погибла женщина, есть раненые
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
бомба
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Ждут жертву. Россия обстреливает Херсон кассетными боеприпасами производства КНДР
суббоеприпас
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия сбросила на Херсон сразу 15 авиабомб
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россия сбросила на Херсон сразу 15 авиабомб

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?