Россия массированно обстреляла из артиллерии Херсон — количество пострадавших выросло

До шести возросло количество раненых в результате утреннего артобстрела Центрального района Херсона — к врачам обратился 34-летний мужчина.

Артобстрел Херсона: ранены 6 горожан

Об этом сообщает Херсонская МВА.

34-летний херсонец обратился к врачам.

Как отмечается, около 10.00 человек получил контузию и взрывную травму в результате обстрела врагом Центрального района.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Дальше он будет лечиться амбулаторно.

Ранее было известно о 5 раненых из-за артиллерийских обстрелов около 10 утра Центрального района Херсона.

Также в центре Херсона утром во вражеский артудар около 8.30 попала маршрутка, в результате обстрела — трое пострадавших.

Власти призывают горожан не выходить на улицу без необходимости.