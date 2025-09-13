Россия бомбила Ингулец на Херсонщине — погибла женщина, есть раненые

Российские военные управляемыми авиабомбами вечером 13 сентября атаковали село Ингулец в Херсонской области. В результате взрывов пострадали 5 местных жительниц. Одна женщина погибла.

Авиация РФ бомбила село Ингулец в Херсонской области

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Около 17:00 российские военные атаковали управляемыми авиабомбами Ингулец. В результате удара пострадали четыре человека. Поделиться

Там отметили, что три женщины 48, 59 и 60 лет получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также обломочные ранения. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Также бригада скорой оказала помощь 64-летней женщине. У нее взрывная травма и контузия. От госпитализации она отказалась.

После российского авиаудара по селу Ингулец в Херсонской области под завалами дома обнаружили тело погибшей.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Российская армия убила еще одну жительницу Херсона. В результате авиаудара по Ингульцу 49-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Александр Прокудин Начальник Херсонской ОВА

Прокудин уточнил, что тело погибшей обнаружили под завалами дома.