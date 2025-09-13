Россия бомбила Ингулец на Херсонщине — погибла женщина, есть раненые

Российские военные управляемыми авиабомбами вечером 13 сентября атаковали село Ингулец в Херсонской области. В результате взрывов пострадали 5 местных жительниц. Одна женщина погибла.
Главные тезисы
- Российские военные совершили авиаудар управляемыми авиабомбами по селу Ингулец в Херсонской области, что привело к гибели одной женщины и ранениям у 5 местных жительниц.
- Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами, включая взрывные, черепно-мозговые ранения и контузии.
Авиация РФ бомбила село Ингулец в Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Там отметили, что три женщины 48, 59 и 60 лет получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также обломочные ранения. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Также бригада скорой оказала помощь 64-летней женщине. У нее взрывная травма и контузия. От госпитализации она отказалась.
После российского авиаудара по селу Ингулец в Херсонской области под завалами дома обнаружили тело погибшей.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Прокудин уточнил, что тело погибшей обнаружили под завалами дома.
