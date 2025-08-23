Россия атаковала Донецкую и Херсонскую области — есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки, 22 августа, страна-агрессорка Россия продолжала терроризировать Донецкую и Херсонские области Украины. Согласно последним данным, россияне забрали жизни двух мирных жителей, еще 23 гражданских ранены.

Что известно о ситуации в Донецкой и Херсонской областях

О последствиях атак российских захватчиков сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 22 августа россияне убили 2 жителей Донбасса, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что еще 7 человек в области за сутки получили ранения.

Вадим Филашкин обращает внимание на то, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи:

Фото: VadymFilashkin

Как сообщает Херсонская ОВА, в регионе в течение 22 августа никто не погиб в результате российских атак, однако многие гражданские получили ранения.

Согласно последним данным, речь идет о 16 мирных жителях.

Местные власти обращают внимание на то, что армия РФ снова наносила удары по критической и социальной инфраструктуре.

Кроме того, от атак врага пострадали жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 11 частных домов.

Также россияне изуродовали газопровод, частные гараж и автомобили.