Россия атаковала Донецкую и Херсонскую области — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Донецкую и Херсонскую области — есть погибшие и раненые

ДСНС Украины
Что известно о ситуации в Донецкой и Херсонской областях
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки, 22 августа, страна-агрессорка Россия продолжала терроризировать Донецкую и Херсонские области Украины. Согласно последним данным, россияне забрали жизни двух мирных жителей, еще 23 гражданских ранены.

Главные тезисы

  • Известно о двух жертвах российских атак в Донецкой области.
  • В Херсонской области сообщается о большом количестве раненых гражданских.

Что известно о ситуации в Донецкой и Херсонской областях

О последствиях атак российских захватчиков сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 22 августа россияне убили 2 жителей Донбасса, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что еще 7 человек в области за сутки получили ранения.

Вадим Филашкин обращает внимание на то, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи:

Фото: VadymFilashkin

Как сообщает Херсонская ОВА, в регионе в течение 22 августа никто не погиб в результате российских атак, однако многие гражданские получили ранения.

Согласно последним данным, речь идет о 16 мирных жителях.

Местные власти обращают внимание на то, что армия РФ снова наносила удары по критической и социальной инфраструктуре.

Кроме того, от атак врага пострадали жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 11 частных домов.

Также россияне изуродовали газопровод, частные гараж и автомобили.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь
Воздушные Силы ВСУ
Украина потеряла еще одного пилота
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 23 августа 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины — отчет работы ПВО
Воздушные Силы ВСУ
Что известно о результатах работы ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?