Россия атаковала Донецкую и Херсонскую области — есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки, 22 августа, страна-агрессорка Россия продолжала терроризировать Донецкую и Херсонские области Украины. Согласно последним данным, россияне забрали жизни двух мирных жителей, еще 23 гражданских ранены.
Главные тезисы
- Известно о двух жертвах российских атак в Донецкой области.
- В Херсонской области сообщается о большом количестве раненых гражданских.
Что известно о ситуации в Донецкой и Херсонской областях
О последствиях атак российских захватчиков сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Кроме того, указано, что еще 7 человек в области за сутки получили ранения.
Вадим Филашкин обращает внимание на то, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи:
Как сообщает Херсонская ОВА, в регионе в течение 22 августа никто не погиб в результате российских атак, однако многие гражданские получили ранения.
Согласно последним данным, речь идет о 16 мирных жителях.
Местные власти обращают внимание на то, что армия РФ снова наносила удары по критической и социальной инфраструктуре.
Кроме того, от атак врага пострадали жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 11 частных домов.
Также россияне изуродовали газопровод, частные гараж и автомобили.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-