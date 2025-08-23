Росія атакувала Донеччину та Херсонщину — є загиблі й поранені

Протягом минулої доби, 22 серпня, країна-агресорка Росія продовжувала тероризувати Донецьку та Херсонські області України. Згідно з останніми даними, росіяни забрали життя двох мирних мешканців, ще 23 цивільних поранені.

Що відомо про ситуацію на Донеччині та Херсонщині

Про наслідки атак російських загарбників повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росія вбиває цивільних! За 22 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Вадим Філашкін звертає увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи:

Фото: VadymFilashkin

Як повідомляє Херсонська ОВА, у регіоні протягом 22 серпня ніхто не загинув внаслідок російських атак, однак багато цивільних дістали пораненні.

Згідно з останніми даними, йдеться про 16 мирних мешканців.

Місцева влада звертає увагу на те, що армія РФ знову завдавала ударів по критичній та соціальній інфраструктурі.

Окрім того, від атак ворога постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені 11 приватних будинків.

Також росіяни понівечили газогін, приватні гараж та автомобілі.