Повітряний бій Росії та України — звіт роботи ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 22-23 серпня російські загарбники здійснювали атаки на мирні міста та села України 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Повітряний бій тривав на півночі, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях.
Що відомо про результати роботи ППО
Нова атака російських окупантів розпочалася 22:40 22 серпня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.
