Повітряний бій Росії та України — звіт роботи ППО
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 22-23 серпня російські загарбники здійснювали атаки на мирні міста та села України 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій тривав на півночі, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях.

Що відомо про результати роботи ППО

Нова атака російських окупантів розпочалася 22:40 22 серпня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

