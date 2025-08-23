Воздушное сражение России и Украины — отчет работы ПВО
Воздушное сражение России и Украины — отчет работы ПВО

Что известно о результатах работы ПВО
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 22-23 августа российские захватчики совершали атаки на мирные города и села Украины 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

  • Воздушное сражение происходило на севере, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях.

Что известно о результатах работы ПВО

Новая атака российских оккупантов началась 22:40 22 августа.

На этот раз дроны летели по направлениям: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

