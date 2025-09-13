Росія бомбила Інгулець на Херсонщині — загинула жінка, є поранені

Авіація РФ бомбила село Інгулець на Херсонщині

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 17:00 російські військові атакували керованими авіабомбами Інгулець. Внаслідок удару постраждали четверо людей. Поширити

Там зазначили, що троє жінок 48, 59 та 60 років дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення. Потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Також бригада «швидкої» надала допомогу 64-річній жінці. В неї — вибухова травма та контузія. Від госпіталізації вона відмовилась.

Після російського авіаудару по селу Інгулець на Херсонщині під завалами будинку виявили тіло загиблої.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російська армія вбила ще одну жительку Херсонщини. Внаслідок авіаудару по Інгульцю 49-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Олександр Прокудін Начальник Херсонської ОВА

Прокудін уточнив, що тіло загиблої виявили під завалами будинку.