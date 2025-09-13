Росія бомбила Інгулець на Херсонщині — загинула жінка, є поранені
Росія бомбила Інгулець на Херсонщині — загинула жінка, є поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
КАБ
Російські військові керованими авіабомбами ввечері 13 вересня атакували село Інгулець на Херсонщині. Внаслідок вибухів постраждали 5 місцевих жительок. Одна жінка загинула.

Головні тези:

  • Російські війська ввечері 13 вересня обстріляли село Інгулець на Херсонщині керованими авіабомбами.
  • Під час авіаудару одна жінка загинула, а четверо місцевих мешканок отримали поранення різного ступеня тяжкості.
  • Потерпілих з вибуховими, черепно-мозковими травмами та контузіями доставлено до лікарні для медичної допомоги.

Авіація РФ бомбила село Інгулець на Херсонщині

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 17:00 російські військові атакували керованими авіабомбами Інгулець. Внаслідок удару постраждали четверо людей.

Там зазначили, що троє жінок 48, 59 та 60 років дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення. Потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Також бригада «швидкої» надала допомогу 64-річній жінці. В неї — вибухова травма та контузія. Від госпіталізації вона відмовилась.

Після російського авіаудару по селу Інгулець на Херсонщині під завалами будинку виявили тіло загиблої.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російська армія вбила ще одну жительку Херсонщини. Внаслідок авіаудару по Інгульцю 49-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Начальник Херсонської ОВА

Прокудін уточнив, що тіло загиблої виявили під завалами будинку.

