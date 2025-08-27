Росіяни атакували Херсонщину — загинули цивільні
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни атакували Херсонщину — загинули цивільні

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росіяни продовжують вбивати цивільних

27 серпня під удари російських загарбників знову потрапила Херсонська область. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше троє мирних мешканців. 

Головні тези:

  • Близько 09:00 російські терористи обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці.
  • Через активність російських БпЛА тимчасово обмежено рух на трасі М-14 Херсон-Миколаїв.

Росіяни продовжують вбивати цивільних

Про наслідки нових російських атак повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вранці 27 серпня він заявив, що армія РФ била по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.

Окрім того, вказано, що через російську агресію 11 мирних мешканців дістали поранення.

Згодом стало відомо, що близько 09:00 солдати РФ обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці.

Через ворожу атаку смертельні поранення дістали двоє працівників: 45-річний чоловік та 40-річна жінка. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, — заявив Прокудін.

За його словами, згодом стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через удар російського дрона.

23 серпня окупаційні війська атакували з БпЛА 78-річного чоловіка на околиці міста Берислав. Він дістав смертельні поранення. Мої співчуття рідним вбитого, — додав глава ОВА.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це все дурня". Трамп жорстко принизив Путіна та Лаврова
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль висунув "мирну пропозицію" щодо Донецькій області
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна може отримати одразу 3 рівні оборони
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?