Росіяни атакували Херсонщину — загинули цивільні

27 серпня під удари російських загарбників знову потрапила Херсонська область. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше троє мирних мешканців.
Головні тези:
- Близько 09:00 російські терористи обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці.
- Через активність російських БпЛА тимчасово обмежено рух на трасі М-14 Херсон-Миколаїв.
Росіяни продовжують вбивати цивільних
Про наслідки нових російських атак повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Вранці 27 серпня він заявив, що армія РФ била по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.
Окрім того, вказано, що через російську агресію 11 мирних мешканців дістали поранення.
Згодом стало відомо, що близько 09:00 солдати РФ обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці.
За його словами, згодом стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через удар російського дрона.
