Росіяни атакували Херсонщину — загинули цивільні

27 серпня під удари російських загарбників знову потрапила Херсонська область. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше троє мирних мешканців.

Росіяни продовжують вбивати цивільних

Про наслідки нових російських атак повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вранці 27 серпня він заявив, що армія РФ била по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.

Окрім того, вказано, що через російську агресію 11 мирних мешканців дістали поранення.

Згодом стало відомо, що близько 09:00 солдати РФ обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці.

Через ворожу атаку смертельні поранення дістали двоє працівників: 45-річний чоловік та 40-річна жінка. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, — заявив Прокудін. Поширити

За його словами, згодом стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через удар російського дрона.