Россияне атаковали Херсонщину — погибли гражданские

27 августа под удары российских захватчиков снова попала Херсонская область. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере трое мирных жителей.

Россияне продолжают убивать гражданских

О последствиях новых российских атак сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Утром 27 августа он заявил, что армия РФ била по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 5 частных домов.

Кроме того, указано, что из-за российской агрессии 11 мирных жителей получили ранения.

Впоследствии стало известно, что около 9:00 солдаты РФ обстреляли из артиллерии ферму в Нововоронцовке.

Из-за вражеской атаки смертельные ранения получили двое работников: 45-летний мужчина и 40-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибших, — заявил Прокудин. Поделиться

По его словам, впоследствии стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины из-за удара российского дрона.