Россияне атаковали Херсонщину — погибли гражданские
Россияне атаковали Херсонщину — погибли гражданские

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россияне продолжают убивать гражданских
27 августа под удары российских захватчиков снова попала Херсонская область. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере трое мирных жителей.

Главные тезисы

  • Около 09.00 российские террористы обстреляли из артиллерии ферму в Нововоронцовке.
  • Из-за активности российских БПЛА временно ограничено движение на трассе М-14 Херсон-Николаев.

Россияне продолжают убивать гражданских

О последствиях новых российских атак сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Утром 27 августа он заявил, что армия РФ била по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 5 частных домов.

Кроме того, указано, что из-за российской агрессии 11 мирных жителей получили ранения.

Впоследствии стало известно, что около 9:00 солдаты РФ обстреляли из артиллерии ферму в Нововоронцовке.

Из-за вражеской атаки смертельные ранения получили двое работников: 45-летний мужчина и 40-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибших, — заявил Прокудин.

По его словам, впоследствии стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины из-за удара российского дрона.

23 августа оккупационные войска атаковали из БПЛА 78-летнего мужчину на окраине города Берислав. Он получил смертельные ранения. Мои соболезнования родным убитого, — добавил глава ОВА.

