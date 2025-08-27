Россияне атаковали Херсонщину — погибли гражданские

27 августа под удары российских захватчиков снова попала Херсонская область. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере трое мирных жителей.
Главные тезисы
- Около 09.00 российские террористы обстреляли из артиллерии ферму в Нововоронцовке.
- Из-за активности российских БПЛА временно ограничено движение на трассе М-14 Херсон-Николаев.
Россияне продолжают убивать гражданских
О последствиях новых российских атак сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Утром 27 августа он заявил, что армия РФ била по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 5 частных домов.
Кроме того, указано, что из-за российской агрессии 11 мирных жителей получили ранения.
Впоследствии стало известно, что около 9:00 солдаты РФ обстреляли из артиллерии ферму в Нововоронцовке.
По его словам, впоследствии стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины из-за удара российского дрона.
