Оккупанты дроном попали в авто коммунальщиков в Херсоне — есть погибший и раненые

9 октября россияне атаковали автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе Херсона: один из работников погиб, трое получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Ориентировочно в 14:30 россияне атаковали с дрона автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе Херсона. Александр Прокудин Наальщик Херсонской ОВА

Как отмечается, в результате вражеского удара на месте погиб работник одного из коммунальных предприятий, находившийся за рулем.

Еще трое его коллег, которым 44, 49 и 48 лет, получили контузии, обломочные ранения, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. В эти минуты медики продолжают бороться за их жизнь.

