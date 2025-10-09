Оккупанты дроном попали в авто коммунальщиков в Херсоне — есть погибший и раненые

9 октября россияне атаковали автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе Херсона: один из работников погиб, трое получили тяжелые ранения.
Главные тезисы
- В результате атаки дроном в Херсоне погиб один работник коммунального предприятия, трое получили тяжелые ранения.
- Российские оккупанты осуществили нападение на автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе города.
Российские оккупанты атаковали авто коммунальщиков в Херсоне: есть погибший
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Как отмечается, в результате вражеского удара на месте погиб работник одного из коммунальных предприятий, находившийся за рулем.
Еще трое его коллег, которым 44, 49 и 48 лет, получили контузии, обломочные ранения, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
Всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. В эти минуты медики продолжают бороться за их жизнь.
Как сообщает Херсонская МВА, под обстрел в Корабельном районе Херсона около 14:30 попали работники водоканала. На момент атаки они находились в машине.
