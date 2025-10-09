Оккупанты дроном попали в авто коммунальщиков в Херсоне — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты дроном попали в авто коммунальщиков в Херсоне — есть погибший и раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
дрон
Read in English
Читати українською

9 октября россияне атаковали автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе Херсона: один из работников погиб, трое получили тяжелые ранения.

Главные тезисы

  • В результате атаки дроном в Херсоне погиб один работник коммунального предприятия, трое получили тяжелые ранения.
  • Российские оккупанты осуществили нападение на автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе города.

Российские оккупанты атаковали авто коммунальщиков в Херсоне: есть погибший

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Ориентировочно в 14:30 россияне атаковали с дрона автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе Херсона.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Наальщик Херсонской ОВА

Как отмечается, в результате вражеского удара на месте погиб работник одного из коммунальных предприятий, находившийся за рулем.

Еще трое его коллег, которым 44, 49 и 48 лет, получили контузии, обломочные ранения, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. В эти минуты медики продолжают бороться за их жизнь.

Как сообщает Херсонская МВА, под обстрел в Корабельном районе Херсона около 14:30 попали работники водоканала. На момент атаки они находились в машине.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний водитель коммунального предприятия.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия сбросила на Херсон сразу 15 авиабомб
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россия сбросила на Херсон сразу 15 авиабомб
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно обстреляла из артиллерии Херсон — количество пострадавших выросло
Херсонская ГВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Херсон — 2 погибших и 2 раненых
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россия снова терроризирует Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?