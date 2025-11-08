Окупанти РФ атакували дроном маршрутку на Донеччині — є поранені

У Краматорському районі Донецької області 8 листопада внаслідок влучання ворожого дрона в маршрутку поранені троє цивільних.
Головні тези:
- Внаслідок влучання ворожого дрона в маршрутку на Донеччині поранені троє цивільних осіб.
- Атака російського війська сталася в Краматорському районі Донецької області.
- Постраждалим від влучання дрона інколи відбули тривогу різні травматичні ушкодження та контузії.
Російські військові атакували дроном маршрутку на Донеччині
8 листопада о 12:10 російські війська атакували у Краматорському районі Дружківську територіальну громаду.
У селі Кіндратівка ворог поцілив FPV-дроном по транспортному засобу марки «Газель», який здійснював приватні перевезення.
У результаті влучання БпЛА постраждали 47-річний водій маршрутки та двоє його пасажирів — чоловіки 71 та 86 років.
