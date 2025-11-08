Окупанти РФ атакували дроном маршрутку на Донеччині — є поранені
Окупанти РФ атакували дроном маршрутку на Донеччині — є поранені

У Краматорському районі Донецької області 8 листопада внаслідок влучання ворожого дрона в маршрутку поранені троє цивільних.

Головні тези:

  • Внаслідок влучання ворожого дрона в маршрутку на Донеччині поранені троє цивільних осіб.
  • Атака російського війська сталася в Краматорському районі Донецької області.
  • Постраждалим від влучання дрона інколи відбули тривогу різні травматичні ушкодження та контузії.

Російські військові атакували дроном маршрутку на Донеччині

8 листопада о 12:10 російські війська атакували у Краматорському районі Дружківську територіальну громаду.

У селі Кіндратівка ворог поцілив FPV-дроном по транспортному засобу марки «Газель», який здійснював приватні перевезення.

Маршрутка, атакована російським дроном

У результаті влучання БпЛА постраждали 47-річний водій маршрутки та двоє його пасажирів — чоловіки 71 та 86 років.

Вони дістали мінно-вибухові травми, опіки голови та кінцівок та контузії. Поранених доставлено до медичного закладу.

