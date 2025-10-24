Російський дрон атакував потяг під Краматорськом
Російський дрон атакував потяг під Краматорськом

потяг
Джерело:  Укрзалізниця

24 жовтня на під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ російським безпілотником.

Головні тези:

  • 24 жовтня під Краматорськом російський безпілотник атакував потяг Львів-Краматорськ.
  • Внаслідок нападу пошкоджені вікна у трьох вагонах, але щасливо обійшлося без постраждалих.
  • Укрзалізниця забезпечила безпечну посадку на поїзд у зворотному напрямку, рейс до Львова вже рухається за графіком.

Росія атакувала потяг “Львів — Краматорськ”

Влучити ворогу не вдалось, проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Постраждалих немає.

Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська.

Постраждалі вагони буде замінено, наразі продовжуємо рух, — зазначили в “Укрзалізниці”.

