Російський дрон атакував потяг під Краматорськом

24 жовтня на під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ російським безпілотником.
Головні тези:
- 24 жовтня під Краматорськом російський безпілотник атакував потяг Львів-Краматорськ.
- Внаслідок нападу пошкоджені вікна у трьох вагонах, але щасливо обійшлося без постраждалих.
- Укрзалізниця забезпечила безпечну посадку на поїзд у зворотному напрямку, рейс до Львова вже рухається за графіком.
Росія атакувала потяг “Львів — Краматорськ”
Влучити ворогу не вдалось, проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Постраждалих немає.
Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська.
