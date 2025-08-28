Росія прицільно ударила по українському потягу "Інтерсіті" — фото наслідків

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті", який сьогодні мав вийти на маршрут Київ - Харків. У мережі показали уражений потяг.
Головні тези:
- Російські окупанти обстріляли український поїзд "Інтерсіті", що мав вийти на маршрут Київ - Харків.
- Після удару потяг фактично перетворився на руїни та став непридатним для експлуатації.
- Залізничники оперативно відновили інфраструктуру, а рух поїздів у деяких напрямках був змінений.
Росія знищила потяг “Інтерсіті” у ніч проти 28 серпня
Як розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, удар був прицільний. Він був спрямований виключно по цивільному транспорту. Потяг сьогодні мав вийти на маршрут Київ–Харків.
На знімках видно повністю вигорілий салон вагона, обвуглені сидіння, пошкоджені стіни та обшивка, понівечені металеві конструкції. Через вибух вагон фактично перетворився на руїни, непридатні для експлуатації.
Залізничники оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині. Тож всі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси будуть прямувати через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки.
На одній з ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває.
Затримки низки рейсів зберігатимуться, оперативно дивитись їх можна тут:
Зокрема, мова про поїзди № 6804 Київ — Гребінка, № 6806 Київ — Яготин, № 6808 Київ-Волинський — Гребінка.
Поїзди, маршрут відправлення або прибуття яких по станції Козятин-1 мають затримки понад 2 години. Працюємо над відновленням руху.
Поїзд №6206 Козятин-1 — Фастів-1 тимчасово скасовуємо в цю добу.
Також із затримками від 30 хвилин курсуватимуть поїзди на ділянці Буча — Ірпінь — Біличі.
