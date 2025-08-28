Росія прицільно ударила по українському потягу "Інтерсіті" — фото наслідків

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті", який сьогодні мав вийти на маршрут Київ - Харків. У мережі показали уражений потяг.

Росія знищила потяг “Інтерсіті” у ніч проти 28 серпня

Як розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, удар був прицільний. Він був спрямований виключно по цивільному транспорту. Потяг сьогодні мав вийти на маршрут Київ–Харків.

Зараз — рейси не скасовуємо, на маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що тільки-но прийняли із заводу. Ключове: збережено життя, весь черговий персонал у місцях влучання відвели в укриття. Вплив на рухомий склад мінімізували швидкими діями співробітників. Поширити

На знімках видно повністю вигорілий салон вагона, обвуглені сидіння, пошкоджені стіни та обшивка, понівечені металеві конструкції. Через вибух вагон фактично перетворився на руїни, непридатні для експлуатації.

Залізничники оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині. Тож всі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси будуть прямувати через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки.

На одній з ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває.

Затримки низки рейсів зберігатимуться, оперативно дивитись їх можна тут:

Рух приміських поїздів у напрямку Гребінки та Яготина здійснюватиметься зміненим маршрутом. У звʼязку з цим курсуватимемо без посадки/висадки пасажирів по зупинках: Фармацевтична, Лісництво, депо Дарниця. Поширити

Зокрема, мова про поїзди № 6804 Київ — Гребінка, № 6806 Київ — Яготин, № 6808 Київ-Волинський — Гребінка.

Поїзди, маршрут відправлення або прибуття яких по станції Козятин-1 мають затримки понад 2 години. Працюємо над відновленням руху.

Поїзд №6206 Козятин-1 — Фастів-1 тимчасово скасовуємо в цю добу.