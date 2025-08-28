Россия прицельно ударила по украинскому поезду "Интерсити" — фото последствий

Российские оккупанты в ночь на 28 августа нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который сегодня должен был выйти на маршрут Киев - Харьков. В сети показали пораженное влечение.
Россия уничтожила поезд "Интерсити" в ночь на 28 августа
Как рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, удар был прицелен. Он был направлен исключительно по гражданскому транспорту. Поезд сегодня должен был выйти на маршрут Киев-Харьков.
На снимках виден полностью выгоревший салон вагона, обугленные сиденья, поврежденные стены и обшивка, изуродованные металлические конструкции. Из-за взрыва вагон фактически превратился в руины, непригодные для эксплуатации.
Железнодорожники оперативно восстановили инфраструктуру поврежденного узла в Казатине. Все поезда, которые будут следовать в Винницу, Тернополь, Хмельницкий, Львов и Одессу будут следовать через Казатин без объезда ранее поврежденного участка.
На одном из участков региона поезда будут следовать под резервными тепловозами, поскольку восстановление инфраструктуры продолжается.
Задержки ряда рейсов будут сохраняться, оперативно смотреть их можно здесь :
В частности, речь о поездах № 6804 Киев — Гребенка, № 6806 Киев — Яготин, № 6808 Киев-Волынский — Гребенка.
Поезда, маршрут отправления или прибытие которых на станции Казатин-1 имеют задержки более 2 часов. Работаем над возобновлением движения.
Поезд №6206 Казатин-1 — Фастов-1 временно отменяем в эти сутки.
Также с задержками от 30 минут будут курсировать поезда на участке Буча — Ирпень — Беличи.
