Россия массированно атаковала Киев — есть погибшие и много раненых
Владимир Зеленский
Киев
В Киеве в результате массированного российского удара ночью 28 августа уже известно о 45 пострадавших, восемь погибших.

Главные тезисы

  • В результате массированной атаки России на Киев погибли восемь человек, а численность раненых уже достигла 45 человек.
  • Президент Украины призвал к реальной дипломатии для разрешения конфликта и выразил соболезнования семьям погибших.
  • Работники спасательных служб работают на месте чрезвычайной ситуации, прилагая усилия для спасения пострадавших и поиска погибших.

Россия убила 8 человек в Киеве

В Киеве в результате массированного российского удара погибли восемь человек.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Киев после атаки РФ

По его словам, сейчас в Киеве идет разбор завалов обычного жилого дома после российского удара.

Очередной массированный удар против наших городов и общин. Снова убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как подчеркнул Зеленский, люди до сих пор могут находиться под завалами. Десятки раненых.

Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это значит, что Россия до сих пор не опасается последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что, по крайней мере, часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина.

Киев после атаки РФ

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в Киеве уже 45 раненых.

По состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев выросло до 45 человек.

Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. На одной из локаций работает новый специальный мобильный отряд ГСЧС «Дельта». Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность того, что под руинами еще остаются люди.

Работа спасателей

Вовлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы быстрее работать спасатели. Всего по Киеву одновременно работает около 500 спасателей и 1000 полицейских.

Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела.

