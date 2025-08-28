Россия массированно атаковала Киев — есть погибшие и много раненых

В Киеве в результате массированного российского удара ночью 28 августа уже известно о 45 пострадавших, восемь погибших.
Главные тезисы
- В результате массированной атаки России на Киев погибли восемь человек, а численность раненых уже достигла 45 человек.
- Президент Украины призвал к реальной дипломатии для разрешения конфликта и выразил соболезнования семьям погибших.
- Работники спасательных служб работают на месте чрезвычайной ситуации, прилагая усилия для спасения пострадавших и поиска погибших.
Россия убила 8 человек в Киеве
В Киеве в результате массированного российского удара погибли восемь человек.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, сейчас в Киеве идет разбор завалов обычного жилого дома после российского удара.
Как подчеркнул Зеленский, люди до сих пор могут находиться под завалами. Десятки раненых.
Как сообщила Киевская городская военная администрация, в Киеве уже 45 раненых.
По состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев выросло до 45 человек.
Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. На одной из локаций работает новый специальный мобильный отряд ГСЧС «Дельта». Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность того, что под руинами еще остаются люди.
Вовлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы быстрее работать спасатели. Всего по Киеву одновременно работает около 500 спасателей и 1000 полицейских.
Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела.
