Росія масовано атакувала Київ — є загиблі та багато поранених
Володимир Зеленський
Київ
У Києві внаслідок масованого російського удару уночі 28 серпня вже відомо про 45 постраждалих, восьмеро загиблих.

Головні тези:

  • Унаслідок масованого російського удару у Києві загинули восьмеро людей, а поранених - 45 осіб.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та підкреслив необхідність реальної дипломатії вирішення конфлікту.
  • Рятувальники та поліція працюють на місцях надзвичайної ситуації, роблять все можливе для порятунку постраждалих та пошуку загиблих.

Росія вбила 8 людей у Києві

У Києві внаслідок масованого російського удару загинули восьмеро людей.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Київ після атаки РФ

За його словами, зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару.

Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як підкреслив Зеленський, люди досі можуть бути під завалами. Десятки поранених.

Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна.

Київ після атаки РФ

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у Києві вже 45 поранених.

Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.

Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС «Дельта». З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди.

Робота рятувальників

Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники. Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.

Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях — приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу.

