Росія масовано атакувала Київ — є загиблі та багато поранених

У Києві внаслідок масованого російського удару уночі 28 серпня вже відомо про 45 постраждалих, восьмеро загиблих.
Головні тези:
- Унаслідок масованого російського удару у Києві загинули восьмеро людей, а поранених - 45 осіб.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та підкреслив необхідність реальної дипломатії вирішення конфлікту.
- Рятувальники та поліція працюють на місцях надзвичайної ситуації, роблять все можливе для порятунку постраждалих та пошуку загиблих.
Росія вбила 8 людей у Києві
У Києві внаслідок масованого російського удару загинули восьмеро людей.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару.
Як підкреслив Зеленський, люди досі можуть бути під завалами. Десятки поранених.
Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у Києві вже 45 поранених.
Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.
Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС «Дельта». З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди.
Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники. Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.
Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях — приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-