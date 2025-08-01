Атака Росії на Київ — кількість жертв продовжує зростати

У столиці України тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки Росії. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. Станом на 10:50 відомо про 31 загиблу цивільну людину у Києві.

Зеленський розкрив наслідки масштабної атаки Росії

Як повідомив глава держави, він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Український лідер офіційно підтвердив, що усі пошуково-рятувальні роботи завершені.

На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Поранено 159 людей, 16 із них — діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу. Дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам — усім, хто зараз допомагає людям. Це дуже важливо. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, ця трагедія нагадує світу про те, що просто зараз вкрай важливе посилення тиску на Росію, а також потужні санкції.

Попри те, що офіційна Москва заперечує їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими — бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари.