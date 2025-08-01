Атака Росії на Київ — кількість жертв продовжує зростати

У столиці України тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки Росії. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. Станом на 10:50 відомо про 31 загиблу цивільну людину у Києві.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, загинули п'ятеро дітей.
- Зеленський закликав до посилення тиску на Росію та введення потужних санкцій.
Зеленський розкрив наслідки масштабної атаки Росії
Як повідомив глава держави, він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Український лідер офіційно підтвердив, що усі пошуково-рятувальні роботи завершені.
За словами глави держави, ця трагедія нагадує світу про те, що просто зараз вкрай важливе посилення тиску на Росію, а також потужні санкції.
Попри те, що офіційна Москва заперечує їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими — бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари.
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