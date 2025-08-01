Атака Росії на Київ — кількість жертв продовжує зростати
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Київ — кількість жертв продовжує зростати

Володимир Зеленський
Зеленський розкрив наслідки масштабної атаки Росії

У столиці України тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки Росії. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. Станом на 10:50 відомо про 31 загиблу цивільну людину у Києві.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, загинули п'ятеро дітей.
  • Зеленський закликав до посилення тиску на Росію та введення потужних санкцій.

Зеленський розкрив наслідки масштабної атаки Росії

Як повідомив глава держави, він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Український лідер офіційно підтвердив, що усі пошуково-рятувальні роботи завершені.

На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Поранено 159 людей, 16 із них — діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу. Дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам — усім, хто зараз допомагає людям. Це дуже важливо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, ця трагедія нагадує світу про те, що просто зараз вкрай важливе посилення тиску на Росію, а також потужні санкції.

Попри те, що офіційна Москва заперечує їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими — бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари.

Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію.

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