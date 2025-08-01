Атака России на Киев — количество жертв продолжает расти

В столице Украины продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки России. Все поисково-спасательные работы завершены. По состоянию на 10:50 известно о 31 погибшем гражданском человеке в Киеве.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, погибли пятеро детей.
- Зеленский призвал к усилению давления на Россию и введению мощных санкций.
Зеленский раскрыл последствия масштабной атаки России
Как сообщил глава государства, он заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.
Украинский лидер официально подтвердил, что все поисково-спасательные работы завершены.
По словам главы государства, эта трагедия напоминает миру о том, что прямо сейчас крайне важно усиление давления на Россию, а также мощные санкции.
Несмотря на то, что официальная Москва отрицает их действенность, они работают и должны быть сильнее — бить по всему, что позволяет продолжать такие удары.
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