Атака России на Киев — количество жертв продолжает расти
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Киев — количество жертв продолжает расти

Владимир Зеленский
Зеленский раскрыл последствия масштабной атаки России
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В столице Украины продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки России. Все поисково-спасательные работы завершены. По состоянию на 10:50 известно о 31 погибшем гражданском человеке в Киеве.

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, погибли пятеро детей.
  • Зеленский призвал к усилению давления на Россию и введению мощных санкций.

Зеленский раскрыл последствия масштабной атаки России

Как сообщил глава государства, он заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.

Украинский лидер официально подтвердил, что все поисково-спасательные работы завершены.

К сожалению, по состоянию на сейчас известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших. Ранены 159 человек, 16 из них — дети. Все сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Спасибо спасателям, полицейским, врачам, медсестрам, коммунальщикам — всем, кто сейчас помогает людям. Это очень важно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, эта трагедия напоминает миру о том, что прямо сейчас крайне важно усиление давления на Россию, а также мощные санкции.

Несмотря на то, что официальная Москва отрицает их действенность, они работают и должны быть сильнее — бить по всему, что позволяет продолжать такие удары.

Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что Президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят происходящее и осуждают Россию.

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