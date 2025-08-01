Атака России на Киев — количество жертв продолжает расти

В столице Украины продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки России. Все поисково-спасательные работы завершены. По состоянию на 10:50 известно о 31 погибшем гражданском человеке в Киеве.

Зеленский раскрыл последствия масштабной атаки России

Как сообщил глава государства, он заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.

Украинский лидер официально подтвердил, что все поисково-спасательные работы завершены.

К сожалению, по состоянию на сейчас известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших. Ранены 159 человек, 16 из них — дети. Все сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Спасибо спасателям, полицейским, врачам, медсестрам, коммунальщикам — всем, кто сейчас помогает людям. Это очень важно. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, эта трагедия напоминает миру о том, что прямо сейчас крайне важно усиление давления на Россию, а также мощные санкции.

Несмотря на то, что официальная Москва отрицает их действенность, они работают и должны быть сильнее — бить по всему, что позволяет продолжать такие удары.