Украина поразила сразу 5 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 31 июля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 1 августа 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 1.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 054 200 (+940) человек,

танков — 11 068 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 23 068 (+2) ед,

артиллерийских систем — 30 944 (+33) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 49 057 (+163) ед,

крылатых ракет — 3 551 (+3) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 56 894 (+72) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 57 авиаударов, а также сбросили 127 управляемых бомб.