Украина поразила сразу 5 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила сразу 5 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 31 июля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1255-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боестолкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 1 августа 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 1.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 054 200 (+940) человек,

  • танков — 11 068 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 23 068 (+2) ед,

  • артиллерийских систем — 30 944 (+33) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 49 057 (+163) ед,

  • крылатых ракет — 3 551 (+3) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 894 (+72) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 57 авиаударов, а также сбросили 127 управляемых бомб.

Более того, указано, что враг совершил 5 835 обстрелов, в том числе 126 — из реактивных систем залпового огня, а для новых атак использовал 4 098 дронов-камикадзе.

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