Україна уразила одразу 5 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 31 липня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два артилерійські засоби російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1255-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 1 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 054 200 (+940) осіб,
танків — 11 068 (+1) од,
бойових броньованих машин — 23 068 (+2) од,
артилерійських систем — 30 944 (+33) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49 057 (+163) од,
крилатих ракет — 3 551 (+3) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 56 894 (+72) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали 57 авіаударів, а також скинули 127 керованих бомб.
Ба більше, вказано, що ворог здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, а для нових атак використав 4 098 дронів-камікадзе.
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