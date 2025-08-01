Україна уразила одразу 5 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила одразу 5 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 31 липня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два артилерійські засоби російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1255-та доба повномасштабної війни Росії проти України.  
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 1 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 054 200 (+940) осіб,

  • танків — 11 068 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 23 068 (+2) од,

  • артилерійських систем — 30 944 (+33) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49 057 (+163) од,

  • крилатих ракет — 3 551 (+3) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 56 894 (+72) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали 57 авіаударів, а також скинули 127 керованих бомб.

Ба більше, вказано, що ворог здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, а для нових атак використав 4 098 дронів-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Сенаті виступили проти Трампа й проголосували за масштабну допомогу для України
У Сенаті виступили проти Трампа й проголосували за масштабну допомогу для України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО розкрили результати відбиття нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україні - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вдарили по Запоріжжю та Херсону — загинули цивільні
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росія продовжує вбивати цивільних українців

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?