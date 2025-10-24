Российский дрон атаковал поезд под Краматорском

24 октября на подъезде к станции Краматорск зафиксирована попытка атаки поезда №104/103 Львов-Краматорск российским беспилотником.
Главные тезисы
- 24 октября российский дрон попытался атаковать поезд Львов-Краматорск под Краматорском.
- В результате атаки были повреждены окна в трех вагонах, однако пострадавших нет.
- Укрзалізниця обеспечила безопасную посадку на поезд в обратном направлении, рейс продолжил движение по графику.
Россия атаковала поезд "Львов — Краматорск"
Попасть врагу не удалось, однако взрывной волной повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших нет.
Посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию, рейс №103/104 во Львов уже безопасно отправился из Краматорска.
