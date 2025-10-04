Атака РФ на поезд в Шостке — восемь человек госпитализировали

По меньшей мере, 8 раненых в результате удара российского БпЛА по пассажирским поездам в Шостке. Полиция начала следствие.
Главные тезисы
- В результате атаки российского БпЛА по поездам в Шостке пострадали 8 человек, среди которых трое детей.
- Полиция начала следствие по факту совершения военных преступлений в Шостке.
- Город Шостка и часть района остаются обесточенными из-за атаки, продолжается массированная атака на город.
В Шостке пострадали 8 человек из-за атаки дроном РФ
При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Через несколько минут, когда проходила эвакуация пассажиров, произошло повторное поражение беспилотником еще одного поезда.
В результате атаки окупантов, по состоянию на 13:00 известно о ранении по меньшей мере 8 человек.
Массированная атака на город продолжается.
Среди пострадавших — трое детей 7, 11 и 14 лет. Старший ребенок — мальчик в состоянии средней тяжести.
Из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района. На месте работают спасатели и медики, развернут оперативный штаб. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
