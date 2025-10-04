Атака РФ на потяг у Шостці — восьмеро людей шпиталізували

Щонайменше 8 поранених унаслідок удару російського БпЛА по пасажирських потягах у Шостці. Поліція розпочала слідство.
Головні тези:
- Унаслідок атаки російського БпЛА по потягах у Шостці поранено щонайменше 8 людей, серед яких троє неповнолітніх.
- Поліція розпочала слідство за фактом вчинення воєнних злочинів у Шостці.
- Місто Шостка та частина району залишаються знеструмленими через атаку, триває масована атака на місто.
У Шостці постраждало 8 людей через атаку дроном РФ
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулось повторне ураження безпілотником ще одного потяга.
Унаслідок атаки окупантів, станом на 13:00 год відомо про поранення щонайменше 8 людей.
Масована атака на місто триває.
Серед постраждалих — троє дітей віком 7, 11 і 14 років. Старша дитина — хлопчик у стані середньої тяжкості.
Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району. На місці працюють рятувальники та медики, розгорнуто оперативний штаб. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
