Атака РФ на потяг у Шостці — восьмеро людей шпиталізували
Атака РФ на потяг у Шостці — восьмеро людей шпиталізували

Сумська обласна прокуратура
Шостка
Read in English

Щонайменше 8 поранених унаслідок удару російського БпЛА по пасажирських потягах у Шостці. Поліція розпочала слідство.

Головні тези:

  • Унаслідок атаки російського БпЛА по потягах у Шостці поранено щонайменше 8 людей, серед яких троє неповнолітніх.
  • Поліція розпочала слідство за фактом вчинення воєнних злочинів у Шостці.
  • Місто Шостка та частина району залишаються знеструмленими через атаку, триває масована атака на місто.

У Шостці постраждало 8 людей через атаку дроном РФ

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 жовтня близько 11:50 год ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі м. Шостка в очікуванні відправлення.

Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулось повторне ураження безпілотником ще одного потяга.

Унаслідок атаки окупантів, станом на 13:00 год відомо про поранення щонайменше 8 людей.

Масована атака на місто триває.

Серед постраждалих — троє дітей віком 7, 11 і 14 років. Старша дитина — хлопчик у стані середньої тяжкості.

Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району. На місці працюють рятувальники та медики, розгорнуто оперативний штаб. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

