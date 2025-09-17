РФ ударила по "Укрзализныце" — какие поезда задерживаются

Ночью 17 сентября страна-агрессорка РФ совершила новую комплексную атаку на подстанции "Укрзализныци". Прессслужба компании предупреждает о задержках пассажирских поездов одесского и днепровского направления. Часть рейсов следуют измененными маршрутами.
Главные тезисы
- УЗ официально подтвердила привлечение 20 резервных тепловозов и изменения в пригородном сообщении.
- Глава "Укрзализныци" предупредил о планах России разрушить узловые станции украинского железнодорожного транспорта.
Новая атака РФ на "Укрзализныцю" — какие последствия
Из-за обесточивания будут задержки поездов Днепровского направления:
86/72 Львов — Запорожье — Павлоград
85/71 Запорожье — Павлоград — Львов
75 Киев — Кривой Рог
80 Львов — Днепр.
Есть вероятность, что к этому перечню могут добавиться и другие поезда.
Кроме того, УЗ официально подтвердила, что часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействованы 20 резервных тепловозов.
В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будут отменены следующие рейсы:
№6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы
№6503 Знаменка — Мироновка
№6331 Знаменка — Помошно
№6332 Колосовка — Знаменка сокращен до станции Кропивницкий
№6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до станции Сахарна.
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский предупредил, что Россия своими массированными атаками железнодорожной инфраструктуры пытается разрушить ключевые узловые станции УЗ.
