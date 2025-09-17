РФ ударила по "Укрзализныце" — какие поезда задерживаются

Ночью 17 сентября страна-агрессорка РФ совершила новую комплексную атаку на подстанции "Укрзализныци". Прессслужба компании предупреждает о задержках пассажирских поездов одесского и днепровского направления. Часть рейсов следуют измененными маршрутами.

Новая атака РФ на "Укрзализныцю" — какие последствия

Из-за обесточивания будут задержки поездов Днепровского направления:

86/72 Львов — Запорожье — Павлоград

85/71 Запорожье — Павлоград — Львов

75 Киев — Кривой Рог

80 Львов — Днепр.

Есть вероятность, что к этому перечню могут добавиться и другие поезда.

Кроме того, УЗ официально подтвердила, что часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействованы 20 резервных тепловозов.

В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будут отменены следующие рейсы:

№6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы

№6503 Знаменка — Мироновка

№6331 Знаменка — Помошно

№6332 Колосовка — Знаменка сокращен до станции Кропивницкий

№6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до станции Сахарна.