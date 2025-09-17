РФ ударила по "Укрзализныце" — какие поезда задерживаются
РФ ударила по "Укрзализныце" — какие поезда задерживаются

Новая атака РФ на "Укрзализныцю" – какие последствия
Источник:  Укрзалізниця

Ночью 17 сентября страна-агрессорка РФ совершила новую комплексную атаку на подстанции "Укрзализныци". Прессслужба компании предупреждает о задержках пассажирских поездов одесского и днепровского направления. Часть рейсов следуют измененными маршрутами.

Главные тезисы

  • УЗ официально подтвердила привлечение 20 резервных тепловозов и изменения в пригородном сообщении.
  • Глава "Укрзализныци" предупредил о планах России разрушить узловые станции украинского железнодорожного транспорта.

Новая атака РФ на "Укрзализныцю" — какие последствия

Из-за обесточивания будут задержки поездов Днепровского направления:

  • 86/72 Львов — Запорожье — Павлоград

  • 85/71 Запорожье — Павлоград — Львов

  • 75 Киев — Кривой Рог

  • 80 Львов — Днепр.

Есть вероятность, что к этому перечню могут добавиться и другие поезда.

Кроме того, УЗ официально подтвердила, что часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействованы 20 резервных тепловозов.

В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будут отменены следующие рейсы:

  • №6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы

  • №6503 Знаменка — Мироновка

  • №6331 Знаменка — Помошно

  • №6332 Колосовка — Знаменка сокращен до станции Кропивницкий

  • №6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до станции Сахарна.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский предупредил, что Россия своими массированными атаками железнодорожной инфраструктуры пытается разрушить ключевые узловые станции УЗ.

