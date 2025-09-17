Росія завдала ударів по "Укрзалізниці" — які потяги затримуються

Уночі 17 вересня країна-агресорка РФ здійснила нову комплексну атаку на підстанції "Укрзалізниці". Пресслужба компанії попереджає про затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами.

Нова атака РФ на "Укрзалізницю" — які наслідки

Через знеструмлення будуть затримки потягів Дніпровського напрямку:

86/72 Львів — Запоріжжя — Павлоград

85/71 Запоріжжя — Павлоград — Львів

75 Київ — Кривий Ріг

80 Львів — Дніпро.

Існує ймовірність, що до цього переліку можуть додатись й інші потяги.

Окрім того, УЗ офіційно підтвердила, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяні 20 резервних тепловозів.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку будуть скасовані такі рейси:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси

№6503 Знамʼянка — Миронівка

№6331 Знамʼянка — Помічна

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до станції Кропивницький

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до станції Сахарна.