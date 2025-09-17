Росія завдала ударів по "Укрзалізниці" — які потяги затримуються

Уночі 17 вересня країна-агресорка РФ здійснила нову комплексну атаку на підстанції "Укрзалізниці". Пресслужба компанії попереджає про затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами.
Головні тези:
- УЗ офіційно підтвердила залучення 20 резервних тепловозів і зміни у приміському сполученні.
- Голова “Укрзалізниці” попередив про плани Росії зруйнувати вузлові станції українського залізничного транспорту.
Нова атака РФ на "Укрзалізницю" — які наслідки
Через знеструмлення будуть затримки потягів Дніпровського напрямку:
86/72 Львів — Запоріжжя — Павлоград
85/71 Запоріжжя — Павлоград — Львів
75 Київ — Кривий Ріг
80 Львів — Дніпро.
Існує ймовірність, що до цього переліку можуть додатись й інші потяги.
Окрім того, УЗ офіційно підтвердила, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяні 20 резервних тепловозів.
У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку будуть скасовані такі рейси:
№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси
№6503 Знамʼянка — Миронівка
№6331 Знамʼянка — Помічна
№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до станції Кропивницький
№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до станції Сахарна.
Голова правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський попередив, що Росія своїми масованими атаками залізничної інфраструктури намагається зруйнувати ключові вузлові станції УЗ.
