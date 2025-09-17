Росія завдала ударів по "Укрзалізниці" — які потяги затримуються
Росія завдала ударів по "Укрзалізниці" — які потяги затримуються

Нова атака РФ на "Укрзалізницю" - які наслідки
Джерело:  Укрзалізниця

Уночі 17 вересня країна-агресорка РФ здійснила нову комплексну атаку на підстанції "Укрзалізниці". Пресслужба компанії попереджає про затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами.

Головні тези:

  • УЗ офіційно підтвердила залучення 20 резервних тепловозів і зміни у приміському сполученні.
  • Голова “Укрзалізниці” попередив про плани Росії зруйнувати вузлові станції українського залізничного транспорту.

Нова атака РФ на "Укрзалізницю" — які наслідки

Через знеструмлення будуть затримки потягів Дніпровського напрямку:

  • 86/72 Львів — Запоріжжя — Павлоград

  • 85/71 Запоріжжя — Павлоград — Львів

  • 75 Київ — Кривий Ріг

  • 80 Львів — Дніпро.

Існує ймовірність, що до цього переліку можуть додатись й інші потяги.

Окрім того, УЗ офіційно підтвердила, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяні 20 резервних тепловозів.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку будуть скасовані такі рейси:

  • №6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси

  • №6503 Знамʼянка — Миронівка

  • №6331 Знамʼянка — Помічна

  • №6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до станції Кропивницький

  • №6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до станції Сахарна.

Голова правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський попередив, що Росія своїми масованими атаками залізничної інфраструктури намагається зруйнувати ключові вузлові станції УЗ.

