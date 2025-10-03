Росія завдала удару по Краматорську — три міста Донеччини залишилися без світла

У Донецькій області на тлі загрози балістики пролунали вибухи. У трьох містах фіксують проблеми зі світлом. У мережі повідомляють про російську атаку на Краматорську ТЕЦ.

У Краматорську, Дружківці та Костянтинівці немає світла після російської атаки

Повітряні сили о 19:12 попередили, що для північно-східних областей є загроза застосування балістики з Воронежа.

Потім у мережі з'явилася інформація, що у Краматорську місцеві жителі почули вибух. Після цього у місті частково зникло світло. Поширити

Також проблеми з електропостачанням фіксують у Слов'янську та Дружківці.

У мережі пишуть про удар РФ по Краматорській ТЕЦ.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін описав ситуацію.

Частина Донецької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, та деякі райони Краматорська. Вадим Філашкін Начальник Донецької ОВА

Він зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та їх мішенню стала енергетика.