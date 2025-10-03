Росія завдала удару по Краматорську — три міста Донеччини залишилися без світла

У Донецькій області на тлі загрози балістики пролунали вибухи. У трьох містах фіксують проблеми зі світлом. У мережі повідомляють про російську атаку на Краматорську ТЕЦ.
Головні тези:
- Російська атака на Краматорську стала причиною відключення електропостачання у трьох містах Донеччини.
- Начальник Донецької ОВА підтвердив, що росіяни спрямовано атакують енергетичну інфраструктуру регіону.
- У трьох містах - Краматорську, Дружківці та Костянтинівці — жителі стикаються з проблемами внаслідок російської атаки на ТЕЦ.
У Краматорську, Дружківці та Костянтинівці немає світла після російської атаки
Повітряні сили о 19:12 попередили, що для північно-східних областей є загроза застосування балістики з Воронежа.
Також проблеми з електропостачанням фіксують у Слов'янську та Дружківці.
У мережі пишуть про удар РФ по Краматорській ТЕЦ.
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін описав ситуацію.
Він зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та їх мішенню стала енергетика.
Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-