Росія завдала удару по Краматорську — три міста Донеччини залишилися без світла
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ
У Донецькій області на тлі загрози балістики пролунали вибухи. У трьох містах фіксують проблеми зі світлом. У мережі повідомляють про російську атаку на Краматорську ТЕЦ.

Головні тези:

  • Російська атака на Краматорську стала причиною відключення електропостачання у трьох містах Донеччини.
  • Начальник Донецької ОВА підтвердив, що росіяни спрямовано атакують енергетичну інфраструктуру регіону.
  • У трьох містах - Краматорську, Дружківці та Костянтинівці — жителі стикаються з проблемами внаслідок російської атаки на ТЕЦ.

У Краматорську, Дружківці та Костянтинівці немає світла після російської атаки

Повітряні сили о 19:12 попередили, що для північно-східних областей є загроза застосування балістики з Воронежа.

Потім у мережі з'явилася інформація, що у Краматорську місцеві жителі почули вибух. Після цього у місті частково зникло світло.

Також проблеми з електропостачанням фіксують у Слов'янську та Дружківці.

У мережі пишуть про удар РФ по Краматорській ТЕЦ.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін описав ситуацію.

Частина Донецької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, та деякі райони Краматорська.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Він зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та їх мішенню стала енергетика.

Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.

