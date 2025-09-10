Окупанти РФ масовано обстріляли Краматорськ — є поранені
Окупанти РФ масовано обстріляли Краматорськ — є поранені

Сухопутні війська ЗС України
Краматорськ
Read in English

У Краматорську Донецької області внаслідок російської атаки 10 вересня поранені троє людей, зокрема 16-річний підліток.

Головні тези:

  • У Краматорську російські окупанти масовано обстрілюють мирне населене місто, призводячи до поранень громадян.
  • Атаки відбуваються цілодобово, з використанням російських FPV-дронів та інших засобів підривної діяльності.
  • Пошкоджені житлові квартали, площі та інші громадські місця в місті, є поранені, включаючи підлітка.

Росія масовано обстріляла Краматорськ: є поранені

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ,

Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, «Шахеди» та «крила» б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора.

Сьогодні, 10 вересня, під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста, житлові квартали та ринок.

За даними поліції, станом на 16:00, унаслідок атаки поранені троє людей, серед них — 16-річний підліток.

