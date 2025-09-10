Окупанти РФ масовано обстріляли Краматорськ — є поранені

Росія масовано обстріляла Краматорськ: є поранені

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ,

Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, «Шахеди» та «крила» б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора.

Сьогодні, 10 вересня, під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста, житлові квартали та ринок.