Окупанти РФ масовано обстріляли Краматорськ — є поранені

У Краматорську Донецької області внаслідок російської атаки 10 вересня поранені троє людей, зокрема 16-річний підліток.
Головні тези:
- У Краматорську російські окупанти масовано обстрілюють мирне населене місто, призводячи до поранень громадян.
- Атаки відбуваються цілодобово, з використанням російських FPV-дронів та інших засобів підривної діяльності.
- Пошкоджені житлові квартали, площі та інші громадські місця в місті, є поранені, включаючи підлітка.
Росія масовано обстріляла Краматорськ: є поранені
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ,
Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, «Шахеди» та «крила» б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора.
Сьогодні, 10 вересня, під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста, житлові квартали та ринок.
