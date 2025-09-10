Оккупанты РФ массированно обстреляли Краматорск — есть раненые

В Краматорске Донецкой области в результате российской атаки 10 сентября ранены три человека, в том числе 16-летний подросток.

Россия массированно обстреляла Краматорск: есть раненые

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ,

Обстрелы Краматорска не прекращаются ни на час. Российские FPV-дроны, «Шахеды» и «крылья» бьют по мирному городу на Донетчине с утра до вечера.

Сегодня, 10 сентября, под огнем оказались площадь Мира в центре города, жилые кварталы и рынок.