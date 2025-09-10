Оккупанты РФ массированно обстреляли Краматорск — есть раненые

В Краматорске Донецкой области в результате российской атаки 10 сентября ранены три человека, в том числе 16-летний подросток.
Главные тезисы
- Российские оккупанты массированно обстреливают мирный город Краматорск, приводя к ранениям граждан, включая подростка.
- Атаки происходят круглосуточно с использованием российских FPV-дронов и других средств взрывной деятельности, повреждая жилые кварталы и общественные места.
- Обстрелы города не прекращаются, в том числе площадь Мира, жилые кварталы и рынок оказались под огнем.
Россия массированно обстреляла Краматорск: есть раненые
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ,
Обстрелы Краматорска не прекращаются ни на час. Российские FPV-дроны, «Шахеды» и «крылья» бьют по мирному городу на Донетчине с утра до вечера.
Сегодня, 10 сентября, под огнем оказались площадь Мира в центре города, жилые кварталы и рынок.
