Оккупанты РФ массированно обстреляли Краматорск — есть раненые

Сухопутные войска ВС Украины
Краматорск
Read in English
Читати українською

В Краматорске Донецкой области в результате российской атаки 10 сентября ранены три человека, в том числе 16-летний подросток.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты массированно обстреливают мирный город Краматорск, приводя к ранениям граждан, включая подростка.
  • Атаки происходят круглосуточно с использованием российских FPV-дронов и других средств взрывной деятельности, повреждая жилые кварталы и общественные места.
  • Обстрелы города не прекращаются, в том числе площадь Мира, жилые кварталы и рынок оказались под огнем.

Россия массированно обстреляла Краматорск: есть раненые

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ,

Обстрелы Краматорска не прекращаются ни на час. Российские FPV-дроны, «Шахеды» и «крылья» бьют по мирному городу на Донетчине с утра до вечера.

Сегодня, 10 сентября, под огнем оказались площадь Мира в центре города, жилые кварталы и рынок.

По данным полиции, по состоянию на 16:00, в результате атаки ранены три человека, среди них — 16-летний подросток.

