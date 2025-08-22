Россия обстреляла Константиновку и Краматорск — есть погибшие и раненые

Днем 22 августа российские войска нанесли очередной удар по городу Константиновке Донецкой области, в результате которого погибли двое мирных жителей. Также из-за российских обстрелов в Краматорске — трое раненых.
Главные тезисы
Россия убила двух жителей Константиновки
Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов.
По предварительным данным, кроме жертв, вражеский огонь повлек за собой разрушение жилой инфраструктуры: повреждены фасады двух частных жилых домов.
Горбунов еще раз призвал всех, кто еще находится в прифронтовых районах, эвакуироваться.
Атаки происходили несколько часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.
Три человека ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорска, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Россияне нанесли удары по частному сектору — раздалось около 10 взрывов.
Повреждены многочисленные дома — окончательные последствия устанавливаются.
