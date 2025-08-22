Россия обстреляла Константиновку и Краматорск — есть погибшие и раненые

Днем 22 августа российские войска нанесли очередной удар по городу Константиновке Донецкой области, в результате которого погибли двое мирных жителей. Также из-за российских обстрелов в Краматорске — трое раненых.

Россия убила двух жителей Константиновки

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов.

По предварительным данным, кроме жертв, вражеский огонь повлек за собой разрушение жилой инфраструктуры: повреждены фасады двух частных жилых домов.

Горбунов еще раз призвал всех, кто еще находится в прифронтовых районах, эвакуироваться.

Ранее глава Константиновской МВА сообщил, что с начала суток 22 августа российские оккупанты совершили серию обстрелов города Константиновка. Поделиться

Атаки происходили несколько часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Константиновка после обстрелов

Три человека ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорска, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россияне нанесли удары по частному сектору — раздалось около 10 взрывов.

Среди раненых двое доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

Повреждены многочисленные дома — окончательные последствия устанавливаются.