Россия обстреляла Константиновку и Краматорск — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Константиновку и Краматорск — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск
Читати українською

Днем 22 августа российские войска нанесли очередной удар по городу Константиновке Донецкой области, в результате которого погибли двое мирных жителей. Также из-за российских обстрелов в Краматорске — трое раненых.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли обстрелы по городам Константиновка и Краматорск, что привело к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.
  • В результате атак на Константиновку два мирных жителя погибли, а в Краматорске ранены трое человек, множество домов повреждены.
  • Начальник Константиновской МВА призвал жителей прифронтовых районов к эвакуации для избежания новых потерь.

Россия убила двух жителей Константиновки

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов.

По предварительным данным, кроме жертв, вражеский огонь повлек за собой разрушение жилой инфраструктуры: повреждены фасады двух частных жилых домов.

Горбунов еще раз призвал всех, кто еще находится в прифронтовых районах, эвакуироваться.

Ранее глава Константиновской МВА сообщил, что с начала суток 22 августа российские оккупанты совершили серию обстрелов города Константиновка.

Атаки происходили несколько часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Константиновка после обстрелов

Три человека ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорска, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россияне нанесли удары по частному сектору — раздалось около 10 взрывов.

Среди раненых двое доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Повреждены многочисленные дома — окончательные последствия устанавливаются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия вторично за сутки нанесла авиаудар по Константиновке — есть погибшая и раненые
Прокуратура Донецкой области
Константиновка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне ударили по Константиновке — 4 погибших
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Что известно о ситуации в Константиновке
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ударила авиабомбой по Константиновке — есть жертвы
Константиновка снова попала под удар РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?