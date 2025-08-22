Росія обстріляла Костянтинівку і Краматорськ — є загиблі та поранені

Вдень 22 серпня російські війська завдали чергового удару по місту Костянтинівці Донецької області, внаслідок якого загинули двоє мирних жителів. Також через російські обстріли у Краматорську — троє поранених.
Головні тези:
- Російські війська продовжують обстріли міст Костянтинівки та Краматорська, що спричиняє загибель мирних жителів та руйнування інфраструктури.
- У результаті обстрілів у Костянтинівці загинули двоє мирних жителів, а у Краматорську поранено трьох осіб. Пошкоджено житлові будинки.
Росія вбила двох жителів Костянтинівки
Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За попередніми даними, крім жертв, ворожий вогонь спричинив руйнування житлової інфраструктури: пошкоджено фасади двох приватних житлових будинків.
Горбунов вкотре закликав усіх, хто ще перебуває у прифронтових районах, евакуюватися.
Атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.
Три людини поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни завдали ударів по приватному сектору — пролунало близько 10 вибухів.
Пошкоджено численні будинки — остаточні наслідки встановлюються.
