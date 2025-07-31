Российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Краматорске — есть погибший и раненые

В Краматорске Донецкой области, где российские захватчики ударили 31 июля по центру города, один человек погиб и 11 получили ранения.
Главные тезисы
- Российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Краматорске, в результате чего погиб один человек, а 11 человек были ранены.
- Прицельный удар по дому в центре города спровоцировал разрушение половины здания.
- Начальник Донецкой ОВА призвал жителей к эвакуации из-за угрозы на месте происшествия.
Россия прицельно обстреляла дом в Краматорске
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Он отметил, что среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии.
На месте работают все ответственные службы.
Филашкин еще раз призвал всех жителей города эвакуироваться.
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