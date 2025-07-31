Российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Краматорске — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Краматорске — есть погибший и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск
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В Краматорске Донецкой области, где российские захватчики ударили 31 июля по центру города, один человек погиб и 11 получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Краматорске, в результате чего погиб один человек, а 11 человек были ранены.
  • Прицельный удар по дому в центре города спровоцировал разрушение половины здания.
  • Начальник Донецкой ОВА призвал жителей к эвакуации из-за угрозы на месте происшествия.

Россия прицельно обстреляла дом в Краматорске

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 1 человек погиб и 11 ранены в Краматорске. Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Он отметил, что среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии.

На месте работают все ответственные службы.

Филашкин еще раз призвал всех жителей города эвакуироваться.

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