Російські окупанти обстріляли п'ятиповерхівку у Краматорську — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти обстріляли п'ятиповерхівку у Краматорську — є загиблий та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ
Read in English

У Краматорську на Донеччині, де російські загарбники вдарили 31 липня по центру міста, одна людина загинула та 11 отримали поранення.

Головні тези:

  • У результаті обстрілу п'ятиповерхівки в Краматорську одна людина загинула, а 11 отримали поранення.
  • Російські війська здійснили прицільний удар по будинку у центрі міста, що спричинило руйнування половини будівлі.
  • Начальник Донецької ОВА закликав мешканців евакуюватися та застеріг про загрозу на місці події.

Росія прицільно обстріляла будинок у Краматорську

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені в Краматорську. Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Він зазначив, що серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.

На місці працюють всі відповідальні служби.

Філашкін вкотре закликав усіх мешканців міста евакуюватися.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія скинула авіабомбу на Краматорськ — є поранені та руйнування
Краматорська міська рада
Краматорськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала авіаудару по Краматорську — є поранені
Краматорська міська рада
Краматорськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Краматорськ, Одесу й Суми — загинула дитина, багато постраждалих
ДСНС України
Росія атакувала Краматорськ, Одесу й Суми — загинула дитина, багато постраждалих

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?