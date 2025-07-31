Російські окупанти обстріляли п'ятиповерхівку у Краматорську — є загиблий та поранені

У Краматорську на Донеччині, де російські загарбники вдарили 31 липня по центру міста, одна людина загинула та 11 отримали поранення.
Головні тези:
- У результаті обстрілу п'ятиповерхівки в Краматорську одна людина загинула, а 11 отримали поранення.
- Російські війська здійснили прицільний удар по будинку у центрі міста, що спричинило руйнування половини будівлі.
- Начальник Донецької ОВА закликав мешканців евакуюватися та застеріг про загрозу на місці події.
Росія прицільно обстріляла будинок у Краматорську
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.
На місці працюють всі відповідальні служби.
Філашкін вкотре закликав усіх мешканців міста евакуюватися.
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