Росія завдала авіаудару по Краматорську — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала авіаудару по Краматорську — є поранені

Краматорська міська рада
Краматорськ

У Краматорській громаді внаслідок російського авіаудару троє людей зазнали поранень, пошкоджені 30 приватних будинків.

Головні тези:

  • У результаті авіаудару Росії по Краматорську троє людей зазнали поранень, серед яких дві жінки та один чоловік.
  • Внаслідок ударів було пошкоджено 30 приватних будинків у місті.
  • Постраждалим надається медична допомога, а громадяни можуть отримати підтримку та допомогу від установ влади.

Росія завдала авіаудару по Краматорську

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

О 9.40, з використанням 4 ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали ударів по приватному сектору Краматорська. Поранень зазнали 2 жінки 49 та 73 р. н. та чоловік 44 р. н. Всім постраждалим надається медична допомога.

Також, за його даними, пошкоджені 30 приватних будинків.

Російські війська вранці 21 червня тричі обстріляли Краматорськ.

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