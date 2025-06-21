Росія завдала авіаудару по Краматорську — є поранені

У Краматорській громаді внаслідок російського авіаудару троє людей зазнали поранень, пошкоджені 30 приватних будинків.
Головні тези:
- У результаті авіаудару Росії по Краматорську троє людей зазнали поранень, серед яких дві жінки та один чоловік.
- Внаслідок ударів було пошкоджено 30 приватних будинків у місті.
- Постраждалим надається медична допомога, а громадяни можуть отримати підтримку та допомогу від установ влади.
Росія завдала авіаудару по Краматорську
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
О 9.40, з використанням 4 ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали ударів по приватному сектору Краматорська. Поранень зазнали 2 жінки 49 та 73 р. н. та чоловік 44 р. н. Всім постраждалим надається медична допомога.
Російські війська вранці 21 червня тричі обстріляли Краматорськ.
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