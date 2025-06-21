Россия нанесла авиаудар по Краматорску — есть раненые

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

В 9.40, с использованием 4 ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удары по частному Краматорскому сектору. Ранения получили 2 женщины 49 и 73 г. н. и мужчина 44 г. н. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.