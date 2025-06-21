Россия нанесла авиаудар по Краматорску — есть раненые

В Краматорской громаде в результате российского авиаудара три человека получили ранения, повреждены 30 частных домов.
Главные тезисы
- Российские войска провели авиаудар по Краматорску, в результате чего три человека получили ранения.
- Повреждены 30 частных домов в городе в результате удара.
- Медицинская помощь оказывается пострадавшим, граждане могут получить поддержку и помощь от учреждений власти.
Россия нанесла авиаудар по Краматорску
Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
В 9.40, с использованием 4 ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удары по частному Краматорскому сектору. Ранения получили 2 женщины 49 и 73 г. н. и мужчина 44 г. н. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Российские войска утром 21 июня трижды обстреляли Краматорск.
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