Оккупанты РФ атаковали дроном почтовое отделение в Краматорске — есть погибший и раненая

В Краматорске 29 августа армия РФ попала беспилотником в отделение "Новой почты": погиб 49-летний мужчина, ранена 13-летняя девушка.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали отделение Новой почты в Краматорске при помощи беспилотного дрона.
- В результате нападения погиб 49-летний мужчина, а 13-летняя девушка получила ранения.
- Окончательный ущерб от атаки на отделение Новой почты в Краматорске пока устанавливается.
Россия атаковала отделение "Новой почты" в Краматорске
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Он отметил, что окончательный объем повреждений устанавливается.
