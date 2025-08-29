Оккупанты РФ атаковали дроном почтовое отделение в Краматорске — есть погибший и раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ атаковали дроном почтовое отделение в Краматорске — есть погибший и раненая

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск
Читати українською

В Краматорске 29 августа армия РФ попала беспилотником в отделение "Новой почты": погиб 49-летний мужчина, ранена 13-летняя девушка.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали отделение Новой почты в Краматорске при помощи беспилотного дрона.
  • В результате нападения погиб 49-летний мужчина, а 13-летняя девушка получила ранения.
  • Окончательный ущерб от атаки на отделение Новой почты в Краматорске пока устанавливается.

Россия атаковала отделение "Новой почты" в Краматорске

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Враг попал беспилотником в отделение "Новой почты". Погиб 49-летний мужчина, ранена 13-летняя девушка.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Он отметил, что окончательный объем повреждений устанавливается.

Берегите себя и своих близких. Эвакуируйте в более безопасные регионы Украины!

