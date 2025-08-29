Окупанти РФ атакували дроном поштове відділення у Краматорську — є загиблий та поранена

У Краматорську 29 серпня армія РФ поцілила безпілотником у відділення “Нової пошти”: загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували відділення «Нової пошти» у Краматорську за допомогою безпілотника.
- У результаті атаки загинув 49-річний чоловік, а 13-річна дівчина була поранена.
- Остаточний обсяг пошкоджень від атаки наразі встановлюється.
Росія атакувала відділення “Нової пошти” у Краматорську
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Він зазначив, що остаточний обсяг пошкоджень наразі встановлюється.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-