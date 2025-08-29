Окупанти РФ атакували дроном поштове відділення у Краматорську — є загиблий та поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ атакували дроном поштове відділення у Краматорську — є загиблий та поранена

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ

У Краматорську 29 серпня армія РФ поцілила безпілотником у відділення “Нової пошти”: загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували відділення «Нової пошти» у Краматорську за допомогою безпілотника.
  • У результаті атаки загинув 49-річний чоловік, а 13-річна дівчина була поранена.
  • Остаточний обсяг пошкоджень від атаки наразі встановлюється.

Росія атакувала відділення “Нової пошти” у Краматорську

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ворог поцілив безпілотником у відділення "Нової пошти". Загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Він зазначив, що остаточний обсяг пошкоджень наразі встановлюється.

Бережіть себе та своїх близьких. Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Краматорськ, Одесу й Суми — загинула дитина, багато постраждалих
ДСНС України
Росія атакувала Краматорськ, Одесу й Суми — загинула дитина, багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти обстріляли п'ятиповерхівку у Краматорську — є загиблий та поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстріляла Костянтинівку і Краматорськ — є загиблі та поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?