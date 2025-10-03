Россия нанесла удар по Краматорску — три города Донецкой области остались без света
Россия нанесла удар по Краматорску — три города Донецкой области остались без света

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск
В Донецкой области на фоне угрозы баллистики раздались взрывы. В трех городах фиксируют проблемы со светом. В сети сообщают о российской атаке на Краматорскую ТЭЦ.

Главные тезисы

  • Краматорская ТЭЦ пострадала в результате российской атаки, что привело к отключению света в Краматорске, Дружковке и Константиновке.
  • Начальник Донецкой ОВ подтвердил целенаправленные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру региона.

В Краматорске, Дружковке и Константиновке нет света после российской атаки

Воздушные силы в 19:12 предупредили, что для северо-восточных областей есть угроза применения баллистики из Воронежа.

Затем в сети появилась информация, что в Краматорске местные жители услышали взрыв. После этого в городе частично исчез свет.

Также проблемы с электроснабжением фиксируют в Славянске и в Дружковке.

В сети пишут об ударе РФ по Краматорской ТЭЦ.

Начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин описал ситуацию.

Часть Донецкой области обесточена в результате вражеских обстрелов. В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка и некоторые районы Краматорска.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Он отметил, что россияне продолжают целенаправленно атаковать критическую инфраструктуру, и их мишенью стала энергетика.

Как только разрешит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно возобновят электроснабжение.

