Россия нанесла удар по Краматорску — три города Донецкой области остались без света

В Донецкой области на фоне угрозы баллистики раздались взрывы. В трех городах фиксируют проблемы со светом. В сети сообщают о российской атаке на Краматорскую ТЭЦ.
Главные тезисы
- Краматорская ТЭЦ пострадала в результате российской атаки, что привело к отключению света в Краматорске, Дружковке и Константиновке.
- Начальник Донецкой ОВ подтвердил целенаправленные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру региона.
В Краматорске, Дружковке и Константиновке нет света после российской атаки
Воздушные силы в 19:12 предупредили, что для северо-восточных областей есть угроза применения баллистики из Воронежа.
Также проблемы с электроснабжением фиксируют в Славянске и в Дружковке.
В сети пишут об ударе РФ по Краматорской ТЭЦ.
Начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин описал ситуацию.
Он отметил, что россияне продолжают целенаправленно атаковать критическую инфраструктуру, и их мишенью стала энергетика.
Как только разрешит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно возобновят электроснабжение.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-