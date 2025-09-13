Российские оккупанты атаковали дронами три АЗС в Краматорске — есть пострадавшая
Российские оккупанты атаковали дронами три АЗС в Краматорске — есть пострадавшая

Краматорский горсовет
Краматорск
Россия атаковала ударными дронами Краматорска Донецкой области, ранена 19-летняя девушка.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты совершили военную агрессию, атаковав три АЗС в Краматорске дронами.
  • В результате атаки была ранена 19-летняя девушка, которая была госпитализирована.
  • Предварительная информация указывает на то, что атака была осуществлена с помощью трех ударных беспилотников.

Россия атаковала АЗС Краматорска

Об этом сообщил Краматорский городской совет.

Краматорск подвергся враждебной атаке БпЛА. С применением трех ударных БПЛА, по предварительной информации V2U, российские войска нанесли удары по трем АЗС города. Ранена девушка 2006 г. р. — госпитализирована.

Краматорск после атаки РФ

Ранее войска РФ почти час обстреливали Константиновку из ствольной артиллерии и РСЗО «Смерч», в результате обстрела погибли три человека и семь ранены.

