Российские оккупанты атаковали дронами три АЗС в Краматорске — есть пострадавшая

Россия атаковала ударными дронами Краматорска Донецкой области, ранена 19-летняя девушка.
Главные тезисы
- Российские оккупанты совершили военную агрессию, атаковав три АЗС в Краматорске дронами.
- В результате атаки была ранена 19-летняя девушка, которая была госпитализирована.
- Предварительная информация указывает на то, что атака была осуществлена с помощью трех ударных беспилотников.
Россия атаковала АЗС Краматорска
Об этом сообщил Краматорский городской совет.
Ранее войска РФ почти час обстреливали Константиновку из ствольной артиллерии и РСЗО «Смерч», в результате обстрела погибли три человека и семь ранены.
