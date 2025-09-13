Російські окупанти атакували дронами три АЗС у Краматорську — є постраждала
Російські окупанти атакували дронами три АЗС у Краматорську — є постраждала

Краматорська міська рада
Краматорськ

Росія атакувала ударними дронами Краматорськ Донецької області, поранена 19-річну дівчину.

Головні тези:

  • У результаті атаки російських дронів на Краматорськ поранена 19-річна дівчина, яка була госпіталізована.
  • За попередньою інформацією, атака була здійснена за допомогою трьох ударних безпілотників, які атакували три АЗС у місті.

Росія атакувала АЗС Краматорська

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Краматорськ зазнав ворожої атаки БпЛА. Із застосуванням трьох ударних БпЛА, за попередньою інформацією V2U, російські війська завдали ударів по трьох АЗС міста. Поранено дівчину 2006 р. н. — госпіталізована.

Краматорськ після атаки РФ

Раніше війська РФ майже годину обстрілювали Костянтинівку зі ствольної артилерії та РСЗВ «Смерч», внаслідок обстрілу загинули троє людей і семеро поранені.

