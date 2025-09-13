Російські окупанти атакували дронами три АЗС у Краматорську — є постраждала

Росія атакувала ударними дронами Краматорськ Донецької області, поранена 19-річну дівчину.
Головні тези:
- У результаті атаки російських дронів на Краматорськ поранена 19-річна дівчина, яка була госпіталізована.
- За попередньою інформацією, атака була здійснена за допомогою трьох ударних безпілотників, які атакували три АЗС у місті.
Росія атакувала АЗС Краматорська
Про це повідомила Краматорська міська рада.
Раніше війська РФ майже годину обстрілювали Костянтинівку зі ствольної артилерії та РСЗВ «Смерч», внаслідок обстрілу загинули троє людей і семеро поранені.
