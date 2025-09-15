Авиация РФ бомбила Краматорск — есть раненые и разрушения

Ночью российские войска атаковали центральную часть Краматорска тремя управляемыми авиабомбами. Девять человек получили ранения.
Главные тезисы
- Авиация РФ нанесла удары по Краматорску, что привело к ранениям девяти человек.
- На месте происшествия работают спасатели и коммунальные службы, оказывая помощь пострадавшим и восстанавливая инфраструктуру.
- Атака произведена тремя управляемыми авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК по центру города.
Россия атаковала Краматорск: есть пострадавшие
Около 23:10 оккупанты ударили тремя авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК по центру Краматорска.
Об этом сообщает начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
На месте атаки работают все экстренные и коммунальные службы. Спасатели занимаются ликвидацией последствий удара, коммунальщики восстанавливают инфраструктуру.
