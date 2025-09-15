Авиация РФ бомбила Краматорск — есть раненые и разрушения
Авиация РФ бомбила Краматорск — есть раненые и разрушения

Краматорский горсовет
Краматорск
Ночью российские войска атаковали центральную часть Краматорска тремя управляемыми авиабомбами. Девять человек получили ранения.

Главные тезисы

  • Авиация РФ нанесла удары по Краматорску, что привело к ранениям девяти человек.
  • На месте происшествия работают спасатели и коммунальные службы, оказывая помощь пострадавшим и восстанавливая инфраструктуру.
  • Атака произведена тремя управляемыми авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК по центру города.

Россия атаковала Краматорск: есть пострадавшие

Около 23:10 оккупанты ударили тремя авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК по центру Краматорска.

Об этом сообщает начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

По предварительной информации, девять человек получили ранения в результате удара. Всем пострадавшим уже оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте атаки работают все экстренные и коммунальные службы. Спасатели занимаются ликвидацией последствий удара, коммунальщики восстанавливают инфраструктуру.

