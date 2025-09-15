Авіація РФ бомбила Краматорськ — є поранені та руйнування
Україна
Авіація РФ бомбила Краматорськ — є поранені та руйнування

Краматорська міська рада
Краматорськ
Вночі російські війська атакували центральну частину Краматорська трьома керованими авіабомбами. Дев’ятеро людей отримали поранення.

  • Російська авіація здійснила атаку на Краматорськ трьома авіабомбами, що призвело до поранень дев'ятеро осіб.
  • Олександр Гончаренко повідомив про удари авіабомбами ФАБ-250 в центрі міста окупантами.
  • Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу, на місці події оперативно працюють рятувальники та комунальні служби.

Росія атакувала Краматорськ: є постраждалі

Близько 23:10 окупанти вдарили трьома авіабомбами ФАБ-250 з модулями УМПК по центру Краматорська.

Про це повідомляє начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, дев’ятеро людей отримали поранення внаслідок удару. Усім потерпілим вже надають необхідну медичну допомогу.

На місці атаки працюють усі екстрені та комунальні служби. Рятувальники займаються ліквідацією наслідків удару, комунальники відновлюють інфраструктуру.

