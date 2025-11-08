Оккупанты РФ атаковали дроном маршрутку в Донецкой области — есть раненые

В Краматорском районе Донецкой области 8 ноября в результате попадания вражеского дрона в маршрутку ранены трое гражданских.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали дроном маршрутку в Донецкой области, ранены трое гражданских.
- Пострадавшие получили различные травматические повреждения, ожоги и контузии из-за попадания вражеского дрона.
- Атака произошла в Краматорском районе, вызвав тревогу и возмущение в обществе.
Российские военные атаковали дроном маршрутку в Донецкой области
8 ноября в 12:10 российские войска атаковали в Краматорском районе Дружковскую территориальную общину.
В селе Кондратовка враг попал FPV-дроном по транспортному средству марки «Газель», который осуществлял частные перевозки.
В результате попадания БПЛА пострадали 47-летний водитель маршрутки и двое его пассажиров — мужчины 71 и 86 лет.
